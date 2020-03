Telverde pentru sprijinirea veteranilor si vaduvelor de razboi in perioada starii de urgenta

Ziare.

Potrivit MApN, linia telefonicaa fost deja pusa in functiune si este destinata semnalarii situatiilor deosebite in care s-ar putea afla veteranii si vaduvele de razboi, fara sustinatori sau alte forme de ajutor direct, in contextul masurilor adoptate pentru combaterea pandemiei COVID-19.Programul de functionare al liniei telefonica TELVERDE 0800.410.990 este intre orele 08:00 - 20:00 (de luni pana vineri) si intre orele 08:00 - 16:00 (sambata si duminica).Operatorii liniei TELVERDE vor prelua solicitarile de sprijin si vor instiinta echipele din tara pregatite pentru rezolvarea situatiilor semnalate.Solicitarile de sprijin pentru veteranii si vaduvele de razboi, pentru asigurarea alimentelor, medicamentelor, nevoi de asistenta medicala sau alte situatii vor fi solutionate prin centrele militare zonale, judetene si de sector, cu sprijinul autoritatilor locale, al Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti si comitetelor judetene pentru situatii de urgenta.Linia telefonica TELVERDE a fost realizata de Comandamentul Comunicatiilor si Informaticii din cadrul Statului Major al Apararii, iar functionarea acesteia este asigurata de Directia calitatea vietii personalului a MApN.MApN precizeaza ca, in prezent, 4.607 veterani de razboi si 126 de vaduve de razboi se afla in evidentele Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne si Casei Nationale de Pensii Publice.