"Tensiunea care creste"

Documentul care a circulat vineri in presa in privinta restrictiilor de miscare nu a fost un fake in sine. Autoritatile au recunoscut ca era vorba despre un draft aflat in discutie si care, la un moment dat, ar putea deveni norma. Si daca asta se va intampla, va fi inclusiv pentru ca populatia este indisciplinata. La fel ca in Italia sau Spania. Deocamdata nu s-a ajuns la ce scrie acolo, ci la o varianta cumva de pregatire.Culmea, cele mai indisciplinate sunt persoanele cele mai vulnerabile, adica varstnicii. In Bucuresti cel putin, sunt peste tot. Pe strada, in magazine, in autobuze, in parc, la plimbare.Pentru ca ei in primul rand sa fie protejati tara a fost oprita, cu pierderi uriase si tocmai ei par a nu constientiza pericolul sau, in pofida lui, ii impinge in strada ceva mai puternic decat frica de boala si moarte. Frica de recluziune.Ideea de a sta inchisi in casa li se pare probabil mai greu de suportat decat orice. Este adevarat ca unii varstnici sunt obligati sa iasa pentru ca nu au fost puse la punct acele servicii comunitare care sa ii ajute pe cei care nu au niciun fel de sustinere. Unii dintre ei chiar nu au pe cine trimite dupa o paine sau dupa medicamente.In aceste conditii, nu e de mirare ca prin Ordonanta militara de sambata a fost decisa o ridicare, inca extrem de moderata, a tonului restrictiilor. Unii spun ca ar fi trebuit introduse masuri mai dure impotriva circulatiei. Nu stiu daca era bine.Trebuie foarte bine calculat momentul cand se va ajunge la masurile de izolare cele mai drastice pentru ca, la un moment dat, obligatia devine imposibil de respectat din punct de vedere psihologic si cu orice risc, oamenii incep sa iasa pe strada, indiferent de ordonante militare si pericole. Si este esential ca acesta saturatie sa nu intervina exact atunci cand va fi mai mare nevoie de izolare, adica pe varful epidemic.Rational vorbind, sigur ca nu ar trebui aduse prea multe argumente pentru a sta in casa. Doar ca oamenii nu sunt roboti. Daca ar fi, nu ar fi necesare nici argumentele impotriva fumatului sau altor autopericlitari. Ce nu inteleg insa este de ce in viziunea autorilor reglementarii, circulatia noaptea e mai periculoasa, deci trebuie sa fie mai restrictiva decat cea diurna. As fi zis invers.La izolare se adauga nesiguranta economica. Mai ales cei tineri cred ca se tem mai mult de criza economica decat de cea sanitara. Guvernul a venit cu o serie de masuri de compensare pentru firmele in dificultate. De joi pana sambata ele au fost doar pe vorbe.Patronii si managerii au intepenit cu degetul pe tasta F5 asteptand publicarea in Monitorul Oficial. In sfarsit au aparut, cu mici modificari fata de cele anuntate , dar urmeaza si normele de aplicare. Intr-o tara in care declaratia on line se depune la ghiseul 3, va fi o incercare grea ca toate documentele sa ajunga unde trebuie fara imbulzeala si sa prouca efecte fara a fi ratacite si incurcate.Ma intreb, de exemplu, cat de rapid va fi distribuit acel certificat de urgenta necesar pentru a beneficia de masurile de ajutor, avand in vedere ca probabil va fi solicitat de zeci de mii de firme.Cu alte cuvinte, deocamdata am aflat ce vrea sa faca guvernul, si e foarte bine, dar mai urmeaza sa aflam si cum anume concret vrea sa faca, cu o infrastructura care si in conditii normale era la pamant.Ministrul Muncii spune ca pana acum au fost suspendate 200.000 de contracte de munca si numarul total ar putea fi dublu. Daca OUG se refera la ajutorul de somaj pentru contractele active in momentul publicarii OUG, adica sambata dimineata, oare cele deja suspendate nu beneficiaza?Am vorbit cu bugetari dintre cei cu salarii foarte mari care s-au declarat dispusi la o reducere temporara de leafa pentru a contribui la efortul colectiv. Dar cu conditia ca banii sa nu fie risipiti. Poate guvernul sa ofere aceasta garantie?Pe de alta parte, sa nu ne amagim, in imensa majoritate a romanilor cinstiti care revin din strainatate, se intoarce si infractionalitatea pe care o exportasem. Cei cinstiti nu stiu din ce vor trai, in conditiile contractiei economice, ceilalati ne putem imagina usor ce vor face.Deja semnele se vad. Auzeam la Europa FM ca in comuna argeseana Leresti, echipa trimisa de primar sa verifice respectarea izolarii la domiciliu a celor reveniti in tara a fost agresata.Guvernul se plange, chiar parchetului, de fenomenul fake news, fara a intelege ca remediul nu sta in cine stie ce sanctiuni draconice, ci, in primul rand, in propria comunicare completa si constanta.Ceea ce am vazut sambata seara a fost un contramodel de manual. Este inadmisibil ca dupa ce ai amanat deja ora de incepere a anunturilor extrem de importante sa mai lasi lumea sa astepte inca o ora. Mesajul e ca ori esti total lipsit de respect, ori ingrozitor de nesigur. Iar faptul ca declaratia ministrului atat de mult intarziata a inceput nu cu scuze, ci cu o autoelogiere, pentru a se incheia cu un patetism neinspirat este un model de rele practici.Vin incercari foarte grele, care, daca nu vor fi depasite profesionist, ma tem ca vor genera o explozie sociala grava.