Testele de COVID-19, pe pile la Suceava. Seful Colegiului Medicilor: Unul dintre beneficiari e Gheorghe Flutur

Ziare.

com

Sorin Hancu, presedintele Colegiului Medicilor din Suceava considera ca masurile care s-au luat pana acum nu au diminuat si nici nu au stopat raspandirea COVID-19 in judetul Suceava."Rambu (fostul manager al Spitalului Judetean Suceava - n.red.) a plecat, a fost suspendat, eu nu am mai auzit pana acum de director suspendat, poate dumneavoastra ati auzit, eu nu am auzit. Si cand a plecat si-a lasat un om de incredere care actioneaza dupa indicatii. (...)Cine stie ce este acolo, e o nebuloasa, nu se poate! Este jale! Daca nu pui lucrurile la punct intr-un anume fel ca sa stopezi, sa ajungi la o diminuare a fenomenului, sa o stopezi si dupa aia sa vezi cum o recladesti usor... dar la noi inca nu s-a stopat nimic", a declarat Sorin Hancu, presedintele Colegiului Medicilor din Suceava.Cat despre faptul ca la Spitalul Judetean Suceava ar fi fost testate si persoane care nu erau suspecte sau nu erau angajati ai unitatii medicale, asa cum sustin procurorii, Hancu spune ca mai multe persoane ar fi beneficiat de acest lucru."Sunt pe liste la Directia de Sanatate Publica, printre care si domnul Flutur (Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava - n.red.), mai multi sunt acolo si acum s-au sesizat ca au aparut voci care au spus 'domnule, au stat afara bietele asistente ore in sir ca sa fie testate si altii au fost testati preferential' si asta nu e frumos", a mai spus Sorin Hancu.Potrivit acestuia, la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava se mai interneaza doar cazurile grave, "restul toti sunt directionati in alte parti".Cat despre medicii de familie din Suceava, Hancu spune ca "unii sunt speriati, unii am auzit ca nu prea mai deschid, nu raspund nici la telefon".Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat marti ca au extins cercetarile in cazul imbolnavirilor si deceselor de la Suceava, dupa ce cadre medicale au fost trimise tarziu la testare, in favoarea altor persoane, si pentru ca bolnavii nu au fost internati la Boli Infectioase.