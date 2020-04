Testul din 15 mai

Ziare.

La inceputul crizei, cand se cereau masuri de inchidere totala obligatorie desi nu aveam decat 100 de infectati, spuneam - si nu pentru ca asa socoteam eu, ci pentru ca asa mi-au explicat oameni care se pricep - ca surubul trebuie strans incet pentru ca la un moment dat se va atinge pragul de rezistenta psihica, oamenii nu vor mai respecta regulile si ar fi foarte grav ca asta se intample pe un varf de epidemie.Cred ca suntem aproape de acel moment, in care amenintarea nu mai merge, pericolul s-a banalizat, iar oamenii au nevoie acuta de o perspectiva pentru reluarea vietii, a afacerii, a slujbei, cei care le mai au. Intr-un fel, starea actuala a devenit un rau mai mare decat raul care a impus-o.Dar redeschiderea acesta ar trebui sa fie extrem de bine pregatita. Deocamdata avem o certitudine, obligativitatea mastilor in spatiile publice inchise. Ceea ce ar fi corect cu conditia ca mastile sa fie accesibile, adica sa se gaseasca si sa fie foarte ieftine, daca nu chiar gratis.Tot ce pot spera este ca guvernul mizeaza pe ceva cand are in vedere aceasta conditie. Pentru ca daca vreunul dintre elementele accesibilitatii va lipsi, oamenii vor improviza masti ineficiente sau vor refolosi aceeasi masca pana cand ea nu numai ca nu va proteja dar va face rau, adica dupa cateva ore.Apoi, nu cred ca deschiderea trebuie sa fie unitara si ar trebui sa tina cont de situatia locala. Una este situatia in Suceava, alta e in Harghita cu 19 cazuri si niciun deces. Una e in Arad cu 421 de cazuri si 44 de decese sau in Hunedoara cu 405 cazuri si 48 de decese, alta e in Buzau cu 18 cazuri si niciun deces sau in Salaj cu 27 de cazuri si 3 decese.Judetele cu foarte putine cazuri ar putea reveni aproape la normal inclusiv sub aspectul invatamantului. Nu vad niciun motiv pentru ca intr-un judet cu sub 50 de cazuri, scolile sa mai ramana inchise dupa 15 mai. In schimb, in judetele cu multe cazuri se poate gandi un sistem partial de redeschidere, de exemplu incepand cu clasele terminale si zonele defavorizate, unde invatamantul on-line este inaccesibil.Esential este ca pana la relaxare lucrurile sa fie gandite pana la cele mai mici detalii cu toate componentele pentru fiecare etapa in parte.Daca o faci centralizat, nu ai cum sa raspunzi corect nevoilor fiecarei zone in parte, cu specificul ei in aceasta epidemie. Daca o lasi doar la latitudinea autoritatilor locale politizate si clientelizate, la mana baronilor locali, este din nou riscant. Poate corect ar fi sa fie create niste baremuri si scenarii aplicabile pe categorii de gravitate a epidemiei.Redeschiderea va fi foarte grea si pentru ca din momentul in care nu vor mai exista restrictii, oamenii vor avea tendinta sa se napusteasca afara din case ca din puscarii. Asa cum in primele zile de izolare orasele au fost cu adevarat pustii, la fel ma astept ca dupa 15 mai strazile sa se umple ca la carnaval.O mare problema ramane situatia persoanelor +65. Si nu e vorba despre nicio discriminare, ci despre protectie. Daca vor avea voie sa umble oricat oriunde la ce riscuri vor fi expusi? Daca vor sta in casa, dar familiile lor vor merge la munca, ce le-ar putea aduce la intoarcere?Occidentul se gandeste, a spus-o presedintele CE Ursula von der Leyen , la masuri speciale de protectie pentru varstnici, adica limitari ale libertatii de miscare. Nu avem cum sa facem exceptie, este un subiect foarte delicat, mai ales ca in Romania nu este tratat rational, ci ultra-emotional, de parca scopul nu ar fi protectia, ci dimpotriva, exterminarea.Si de aceea ar trebui gandit un sistem corect si suportabil, dar si o comunicare foarte buna, empatica, clara, care sa calmeze, nu sa isterizeze suplimentar.Cine se ocupa de asa ceva?Nu am vazut nici la ministrul Educatiei, nici la ministrul Sanatatii (pe care altfel il admir pentru efortul constant si daruirea domniei sale), o viziune sistemica, o minte organizata care sa inteleaga lucrurile in ansamblu. Despre ministrul de Interne nici macar nu mai vorbesc.Din punctul meu de vedere, nu inchiderea a fost marele test. Marele test pentru Romania va fi gestionarea redeschiderii si daca el va fi ratat, cred ca va fi mai rau decat in martie, pentru ca psihologic oamenii nu cred ca mai pot accepta o reinchidere si alternativa va fi haosul.