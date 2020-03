Testul nostru in fata Covid 19

Ziare.

Si sunt cateva chestiuni care tin de psihologia si mentalitatea romanilor de care ma tem foarte tare:In urma cu cateva saptamani, cand nu era niciun caz de infectare cu Covid 19, magazinele au fost luate cu asalt si golite in cateva ore de cantitati impresionante de alimente. Peste cateva zile, cand chiar au aparut primele cazuri, unii dintre cumparatorii panicati au incercat sa returneze marfa, desi pericolul era chiar mai prezent.Sunt convinsa ca multi vad evolutia usoara a cazurilor din Romania, unele rezolvate chiar asimptomatic, si se gandesc ca nu e niciun pericol. Nu-i asa! Pofesorul Alexandru Rafila mi-a explicat clar in emisiunea de la Eruopa FM care sunt motivele de ingrijorare: lipsa tratamentului si riscul ca pe masura ce se transmite virusul sa sufere mutatii care sa-i sporeasca agresivitatea. Deci nu era nici cazul de panica golirii rafturilor, dar nici de superficialitate.Si asta ar presupune ca in aceasta perioada mai delicata sa ne deplasam doar unde e absolut necesar, sa mai lasam mall-ul pentru o carte sau macar pentru televizorul de acasa, meciurile de fotbal si, da, oricat s-ar enerva unii, chiar slujbele religioase.Sper ca sa dea dovada de responsabilitate cand si sa fie constienta ca orice mare adunare de oameni in spatiu inchis are potential de risc.Nu ne place sa recunoastem, dar suntem tara cu un consum derizoriu de sapun si pasta de dinti, comparativ cu restul UE. Si asta se simte in toate mijloacele de transport in comun. Spalatul pe maini nu este un reflex. Nici spalatul legumelor si al fructelor.Golim farmaciile de medicamente, de masti, dar nu folosim pe scara larga produsele de protectie cele mai eficiente: apa si sapun. Nu numai dupa folosirea toaletei si inainte de masa (in cel mai bun caz), ci cu fiecare ocazie, cand ajungem la serviciu, cand ajungem acasa, in general, de cate ori este posibil dupa un contact cu exteriorul.Cei care aleg sa isi trimita copiii la scoala bolnavi, eventual cu o punguta de medicamente in geanta, cei care tusesc si stranuta in autobuze si in metrou, cei care cheama Salvarea inventand simptome pentru ca le e lene sa se duca pe picioare la medicul de familie pentru chestiuni minore sunt oare dispusi sa admita ca vin din zone de pericol, sunt dispusi sa recunoasca un contact cu o persoana infectata si sa isi asume astfel intrarea in izolare care le poate incurca socotelile?Am mari indoieili. Si, de aceea, tare ma tem ca stam pe un potential de cazuri cu mult mai mare decat cel aparent. Inteleg ca deja exista metode de a pacali autoritatile, cu intrari in tara din directii care sa fie mai putin susceptibile de verificare.Aud ca sunt organizatori de evenimente care incearca sa declare un numar mai mic de locuri decat in mod real pentru a nu fi obligati sa anuleze ceea ce au programat. Dar, in mod normal, ticalosia aceasta ar trebui sa nici nu fie nevoie sa fie zadarnicita de autoritati, ci de lipsa de clienti pentru ca primul care ar trebui sa renunte ar fi chiar publicul.Nu stiu daca avem in soft acel tip de solidaritate si grija pentru celalalt care sa ne impiedice sa pericilitam comunitatea pentru a evita un mai mic sau mai mare disconfort. Si, pana la urma, chiar responsabilitate fata de sine.Si nu stiu daca e o intamplare ca in Europa cea mai lovita e una dintre tarile cel mai putin disciplinate, nu excesiv de curate, adica una cu metehne similare cu ale noastre.Sigur ca autoritatile trebuie tinute sub permanenta presiune, dar eu sunt convinsa ca extinderea acestei infectii si potentialul ei de a face victime vor depinde in mod esential, in primul rand, de felul in care fiecare dintre noi o vom gestiona, indiferent daca ne avantajeaza sau nu.Trebuie, cred, sa fim constienti ca nicio autoritate medicala, din nicio tara a lumii nu poate face fata unui val urias de imbolnaviri si singurul mod in care el poate fi prevenit tine de fiecare dintre noi, de propria disciplina si responsabilitate.