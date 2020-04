Timisoara: 10 nou nascuti au fost depistati cu coronavirus, mamele lor nu. La maternitate sunt 80 de cadre medicale infectate

10 nou nascuti pozitiv la COVID-19

Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a solicitat Directiei de Sanatate Publica Timisoara sa demareze de urgenta o verificare la Spitalul Municipal cu privire la aceste cazuri."Din primele informatii, la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame si tot atatia nou nascuti in data de 01 aprilie. Testele au fost lucrate in 5 si 6 aprilie. Rezultatele testelor arata un numar de. Mentionam ca", informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Reprezentantii grupul sustin ca 9 mame impreuna cu nou nascutii lor au fost externate deja, in perioada 2- 4 aprilie 2020, in unitatea sanitara fiind in continuare internata o singura mama si pruncul ei.In aceste conditii, ministrul Tataru a solicitat demararea de urgenta a anchetelor epidemiologice, izolarea la domiciliu a persoanelor externate si retestarea tuturor persoanelor.Amintim ca pe 31 martie a fost anuntat ca 5 asistente de la Maternitatea Odobescu au fost testate pozitiv , una dintre ele lucrand chiar la sala de nastere. Pe masura ce testele au fost procesate, s-a descoperit ca peste 80 de cadre medicale sunt infectate.Citeste si Zeci de cadre medicale de la o maternitate din Timisoara au fost testate pentru coronavirus. Unele sunt infectate A.G.