Timisorenii vindecati de COVID-19, rechemati la spital pentru un program de recuperare pulmonara si cardiaca

Musta spune ca acest lucru se va intampla peste trei luni."Peste trei luni vrem sa ii rechemam, in special pe cei care au o imagine rediologica modificata, sa ii reevaluam, sa vedem daca nu cumva au ramas cu leziuni sechelare. In acest caz, ei trebuie sa ia un tratament cronic si au nevoie de recuperare pentru ca la COVID apar unele modificari care pot sa evolueze ca boli cronice pulmonare sau cardiace", a declarat medicul Virgil Musta.Acest program va fi in colaborare cu Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara.Medicul Virgil Musta mai spune ca majoritatea pacientilor au fost deja de acord cu aceasta procedura si ca, in momentul in care proiectul va fi demarat, acestia vor fi contactati. Acest program va incepe peste trei luni, acum nefiind posibil, deoarece la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara sunt internate numai cazuri de infectii cu coronavirus.In Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat, pana in prezent, 406 persoane din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara.In judetul Timis, de la inceputul pandemiei de coronavirus au fost inregistrate 465 de cazuri de imbolnaviri, potrivit celei mai recente raportari a Grupului de Comunicare Strategica.Citeste si Am depasit 14.800 de bolnavi de coronavirus. 312 cazuri noi anuntate azi