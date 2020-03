Toata Italia intra in carantina si devine zona protejata

Ziare.

com

Anuntul a fost facut, luni seara, de premierul Conte, intr-o conferinta de presa, scrieAstfel, confruntata cu o epidemie care a contaminat mult de 9.000 de persoane si a cauzat peste 400 de decese, Italia limiteaza deplasarile in toate tara.Dupa plasarea in carantina a regiunii de Nord, Lombardia, statul italian a extins masurile pe intreg teritoriul, incepand cu ziua de marti.Premierul italian a spus ca masurile au rolul sa ii apere pe cei mai fragili membri ai societatii.Bilantul deceselor provocate de coronavirus a crescut luni cu 97, la 467 in total.