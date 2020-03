Top 5 dezinformari, manipulari si tampenii uluitoare in vremuri de pandemie

1. "Nu e virus, e gaz sarin!"

2. "Pandemia e o crima in masa pentru a impune vaccinarea fortata"

3. "Bei apa si scapi de virus"

4. "Nu e virus, e otravire chimica sau electromagnetica"

5. Putin ar fi spus "stai 15 zile in casa sau 5 ani la puscarie"

Lucian Lumezeanu

Cum sa mergi tu la doctor cand citesti pe Internet si distribui ca te vindeci de COVID-19 band apa la fiecare 15 minute?Cum sa te increzi in autoritati cand tu ai citit pe Internet ca e "o conspiratie" a masonilor, Grupului Bilderberg, a Chinei, a Americii si asa mai departe, depinde unde te uiti.Cum sa mai ai incredere in UE cand citesti un fals grosolan cum ca ar acorda Frantei 300 de miliarde de euro si Romaniei doar 1 miliard?Ei, si uite asa prinde aripi epidemia! Nu doar din cauza asta, dar amplificata. Nu vom sti niciodata cate morti vor fi putut fi evitate daca oamenii nu ar fi crezut atat de multe stiri false.Cert este ca ele abunda. Sunt atat opera Chinei, care incearca sa scape de stigmatul izbucnirii epidemiei pe teritoriul sau si raspandirii din vina sa, a unor iresponsabili disperati dupa trafic, dar mai ales a Rusiei. Care Rusie, elegant, a schimbat in ultimele zile orientarea manipularii sale, acum incearca sa manipuleze "pozitiv", ca deja conspiratiile sunt bine plasate, adica sa spuna ca Rusia e campioana ajutorarii, ca la ea nu e coronavirus si ca Putin actioneaza ferm anti-epidemie.Un mic top personal al ultimelor zile. Si nu, nu le-am inventat eu. Oamenii care le distribuie sunt reali. Si multi.In mod normal ar trebui sa ii ceri cuiva sa verifice daca are febra inainte sa distribuie asa ceva. E uluitor cati o fac. Mii de distribuiri pe Facebook, iar asta doar la o scurta cautare.Ca sa crezi asa ceva trebuie sa fii remarcabil de putin dispus sa-ti folosesti simtul critic, sa crezi si ca America ar distruge intreaga economie globala - inclusiv pe a sa, iar China ar fi un mielusel care asculta ce spun americanii. Mai mult, ar trebui sa fi chiulit la toate orele de biologie, chimie si sa fi parcat logica ta undeva in banca a doua, prima de la geam, clasa a treia.Una dintre cele mai populare - si criminale - teorii ale unora dintre antivaccinisti este ca pandemia de coronavirus a fost creata pentru a obliga societatea sa se vaccineze.Desigur, cei care distribuie nu se gandesc nici pentru o secunda ca pana acum, daca ar fi existat un vaccin, producatorii sai ar fi castigat zeci de miliarde de euro, daca nu sute. Logica nu e punctul lor forte.Site-ul ominune.org, pe care autoritatile intarzie sa-l dea jos pentru raspandire de informatii false, desi sunt de 100 de ori mai periculoase decat cea pentru care site-ul stiridemoment a fost inchis, e o sursa imensa de dezinformari.Poate cea mai periculoasa este aceea ca poti scapa de coronavirus band apa. Zeci de mii de oameni, cel putin, cred si distribuie asa-zisa informatie, care are potential ucigas.Din seria "orice tampenie colosala e credibila daca e spusa cu convingere", avem alta versiune a lui "nu exista coronavirus". De data asta "aflam" ceva ce ar schimba istoria lumii: Ca virusurile ar fi inofensive. Ei bine, miliardele de persoane ucise de virusuri in istorie n-ar exista. Conform lui Gicu de pe Facebook. Nu radeti, mai ales daca sunteti medici! O alta enormitate distribuita in masa.Formidabil! Cat de ferm e Putin! Cum a zis-o el! Doar ca n-a zis-o si nu aveam cum sa o zica...Din pacate pentru cei care au distribuit in masa asa ceva, e o minciuna gogonata.Rusia a luat chiar mai putine masuri decat Romania. Spre exemplu, acolo inca poti circula in grupuri mari - peste 50 aproape peste tot - si nici vorba de o carantina totala de 15 zile pentru incalcarea careia poti primi 5 ani de inchisoare.In acelasi timp, exista suspiciuni solide ca Rusia isi ascunde numarul real de cazuri de coronavirus, iar mortii sunt, oficial, inregistrati ca fiind ucisi nu de virus ci de celelalte afectiuni de care sufereau. Nu de alta, dar acum exista riscul ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, prin care Putin ar putea conduce pana la 83 de ani, sa nu mai poata fi tinut pe 22 aprilie, daca admiti ca ai o epidemie grava.PS - In conditiile astea, mici conspirationisme ridicole distribuite de vreun fost "consilier onorific" al premierului si "luptator pentru drepturile consumatorului", de un fost sef SPP - personaj ultracontroversat si de vreun avocat gazduit de o publicatie antijustitie sunt cel mult amuzante. Penibile, dar amuzante.