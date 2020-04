Top 5 judete din Romania, la infectatia cu COVID-19. Unde sunt cele mai putine cazuri

LIVE

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Ziare.

com

Cel mai afectat este, asa cum se stia, judetul Suceava, unde exista 701 cazuri confirmate, insa va amintim ca ministrul Nelu tataru a spus recent ca este posibil sa mai existe cel putin 1.000 de suceveni care umbla liber, fiind infectati si netestati.Urmeaza Capitala in top, unde pana acum exista 505 cazuri confirmate.Pe locul trei, la mare distanta, se afla judetul Brasov, unde sunt raportate 117 cazuri. Apoi, Constanta cu 111 cazuri si Arad cu 110.La polul opus se afla judetele Salaj si Tulcea cu cate 6 cazuri; Valcea unde exista 7 cazuri, Olt cu 8 si Vaslui si Alba cu cate 9 cazuri. Si cel mai bine sta Harghita, care nu are niciun caz confirmat de COVID-19 pana acum.Cifrele sunt transmise de Grupul de Comunicare Strategica, insa este posibil sa exista si erori, avand in vedere ca DSP Alba precizeaza ca sunt sapte cazuri de coronavirus in judet, nu noua, cum a transmis grupul.Amintim ca joi la amiaza Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 278 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus , numarul total de imbolnaviri ajungand la 2.738.A.G.