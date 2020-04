Topul judetelor afectate de pandemie: Harghita are doar 3 cazuri, in timp ce Suceava a trecut de 1.200

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Pe locul doi in topul celor mai afectate zone de pandemie se mentine Capitala, insa la mare distanta, cu peste 500 de cazuri confirmate.Top 5 este completat de judetele Timis, Neamt si Arad, cu peste o suta de cazuri fiecare.Iata topul celor mai afectate zone din tara:La polul opus, cel mai putin afectat judet ramane Harghita, cu doar 3 cazuri de COVID-19 confirmate.Apoi, urmeaza Tulcea, unde au fost confirmate 6 cazuri, Valcea si Gorj - cu cate 8 cazuri confirmate fiecare, fiind urmate de Salaj, unde s-au depistat 10 imbolnaviri.Iata si judetele mai putin afectate de pandemie: Avem confirmate in acest moment 4.057 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.