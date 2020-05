Toti carantinatii din Bihor sunt testati, chiar daca nu asta e algoritmul national. De ce s-a decis asa

LIVE

Ziare.

com

Prefectul Dumitru Tiplea a precizat ca decizia a fost luata pentru a proteja spitalele si pentru a preveni raspandirea virusului in comunitate.. Persoanele asimptomatice depistate pozitiv in urma testarii sunt internate in Sectia Exterioara a Spitalului Clinic Municipal 'Dr. Gavril Curteanu' (SCMO) din hotel Ceres, 1 Mai. Acesti pacienti sunt externati, impreuna cu apartinatorii lor, doar dupa obtinerea a doua rezultate negative consecutive la testele COVID-19", a transmis, luni, Prefectura Bihor, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca, luni, la Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea sunt internate 140 de persoane, in timp ce la Sectia Exterioara SCMO din hotel Ceres sunt internate 320 de persoane.In intervalul 1-3 mai, din Sectia Exterioara a SCMO din hotel Ceres au fost externate 134 de persoane, iar din Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea au fost externate 47 de persoane.Prefectul Dumitru Tiplea a transmis ca "masura de testare a persoanelor din carantina a fost luata pentru a proteja spitalele, pentru a nu supraaglomera Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, unde se trateaza cazurile grave, si pentru a preveni raspandirea virusului in comunitate".