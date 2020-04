Toti cei care sosesc in Romania din Marea Britanie intra in carantina pentru 14 zile incepand de vineri

Ziare.

com

Anuntul a fost facut joi dupa-amiaza de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, intr-un comunicat remis Ziare.com.Masura a fost luata ca urmare a includerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in lista statelor din, fapt ce conduce la instituirea masurii de plasare in carantina institutionalizata a tuturor persoanelor,, ajunse in Romania dintr-o tara din zona rosie.Masura plasarii in carantina, valabila pana astazi, anunta ambasada.Anuntul vine dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista zonelor rosii, valabila pentru romanii care se intorc din strainatate in tara.Statele care sunt marcate ca "zone rosii" si pentru care se impune carantina institutionalizata timp de 14 zile sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA si Turcia.In total, sunt 12 tari, comparativ cu ultima actualizare a acestei liste cand erau doar 5 tari considerate "zone rosii".Restul tarilor din lume sunt considerate zone galbene: toate persoanele care sosesc dintr-o calatorie internationala intra in izolare la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile.