Transportatorii romani anunta pierderi masive, din cauza coronavirusului. Ce ajutor cer de la Guvern

Marfa trebuie sa circule in continuare, chit ca e epidemie

Ce vor transportatorii de la Guvern

Ziare.

com

Sindicalistii si oamenii de afaceri din bransa ii cer Guvernului Orban sa ia masuri pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta criza. Iata despre ce este vorba.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) anunta ca, odata cu inmultirea numarul de cazuri de coronavirus, oamenii calatoresc mai putin pe sosele.Deja, in urma unei decizii recente a Guvernului , cursele regulate de pasageri dintre Romania si Italia s-au suspendat. Asa ca firmele membre UNTRR care faceau astfel de transport au tras masinile pe dreapta si asteapta incheierea epidemiei.Spre alte tari, afectate sau nu de coronavirus, cursele regulate isi mentin ritmul, mai anunta UNTRR. In schimb, cursele ocazionale (cum ar fi autocarele turistice - n.red.) aproape ca nu mai au cerere. Si asta, din cauza ca oamenii nu mai pleaca in vacante cu autocarul, spre tari din care ar putea lua coronavirus sau prin care ar putea ramane blocati in carantina, fara sa stie clar cum sa se intoarca in tara. Nici prin Romania nu mai circula oamenii cum obisnuiau sa faca pana acum cateva saptamani. Potrivit UNTRR, membrii sai au raportat o scadere la jumatate a curselor regulate, iar cele ocazionale (cum ar fi autoare cu turisti - n.red.) aproape ca nu mai circula.Si membrii Federatiei Operatorilor de Transport din Romania (FORT) raporteaza cifre cel putin la fel de alarmante. Iata cum spune Augustin Hagiu, presedintele Federatiei, ca stau lucrurile, in acest moment."In contextul general european, dand Italia la o parte, avem o scadere de 60-70% a fluxului de pasageri. A scazut mobilitatea, oamenii nu mai circula atat de mult.Pe plan intern, membrii FORT desfasoara transport de persoane intre judete, dar si intrajudetean. In prima categorie, fluxul de pasageri a scazut cu pana la 50%. In ceea ce priveste transportul in interiorul judetelor, scaderea a fost de 20-25%.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, o singura companie pe care am luat-o drept exemplu a incasat cu un milion de euro mai putin fata de aceesi perioada a anului trecut, din transport de persoane national si international.Problema este ca, indiferent daca masinile tale circula sau nu, ratele la leasing, stocurile de combustibil, salariile, vinietele taxele auto si altele asemenea trebuie, totusi, platite in continuare", a explicat Augustin Hagiu pentruPotrivit lui Augustin Hagiu, si membrii FORT care transporta marfa spre si dinspre alte tari au avut de pierdut, de pe urma epidemiei de coronavirus."La transportul international de marfuri se constata o reducere a volumelor de 20-25%. Vorbim despre bunurile de larg consum care se importa si se exporta. Dar cifrele sunt vechi de 24 de ore si e posibil sa se fi schimbat intre timp.In principal, aceasta scadere e influentata de reducerea circulatiei dintre Romania si Italia. Dar a scazut si transportul spre Germania, spre Franta, spre Austria si spre alte tari care ne sunt partenere de comert", a mai spus Augustin Hagiu.Si UNTRR anunta ca membrii sai au inregsitrat, in medie, scaderi cu 15% a afacerilor, pe transportul international de marfuri.Presedintele FORT a declarat pentruca solicita, in numele membrilor sai, doua tipuri de sprijin de la Guvern."Noi cerem eliminarea pentru o perioada determinata - dar cu posibilitatea de prelungire - a obligatiei transportatorilor de a plati impozite pe salarii, la pachet cu scaderea TVA in domeniu de la 19% la 9%.In plus, in cazul transportului rutier de persoane, cerem ca transportatorului sa i se permita sa isi adapteze programul, in functie de cati pasageri are. Ca sa nu invarta roata degeaba, circuland fara pasageri si consumand resurse in pierdere" a spus Hagiu.UNTRR sustine, insa, ca doreste o serie intreaga de alte masuri de sprijin. Spre exemplu, sustine organizatia, daca soferilor care transporta marfa din Italia in Romania li se cere sa se autoizoleze la venirea in tara, atunci statul sa plateasca pentru asta. Sau sa nu ii mai impuna soferului autoizolare, ci sa il monitorizeze prin alte mijloace.Totodata, UNTRR solicita Guvernului si masuri compensatorii financiare si fiscale pentru firmele de transport rutier ai caror soferi sunt trimisi la autoizolare si nu mai pot conduce.Totodata, UNTRR ii cere Guvernului ca, in contextul epidemiei de coronavirus, sa faca o serie de demersuri pe langa Comisia Europeana. Scopul ar fi acela de a convinge CE sa nu-i mai oblige pe soferii de cursa lunga sa isi petreaca o perioada sapatamana de odiha la hotel, ci sa le permita sa ramana in cabina. In acest fel, soferii ar fi ceva mai putin expusi contactului cu alte persoane.UNTRR a mai facut aceasta propunere si inainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus. In acel moment, Uniunea sustinea ca firmele nu pot plati pentru cazarea soferului, iar soferul insusi nu doreste sa o faca, din cauza ca scopul acestuia, cand pleaca in cursa, este sa stranga bani, inclusiv dormind in cabina, nu sa chetuiasca pe cazare mai confortabila.In schimb, CE sustine ca aceasta cazare la hotel, la perioada regulate, este necesara. Si asta, din cauza ca, mereu izolat in cabina, soferul ajunge sa traiasca o viata de calitate redusa si e predispus la imbolnaviri.Daca epidemia de coronavirus va provoca si alte pierderi in bransa, dar si ce sprijin va acorda Guvernul, care a avut propunerile transportatorilor pe masa de lucru, in sedinta de pe 10 martie, ramane de vazut.