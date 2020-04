Trebuie sa completam declaratia pe propria raspundere chiar daca mergem doar pana la chioscul de langa bloc

Ziare.

Astfel, multi cetateni se intrebau daca trebuie completata declaratia pe propria raspundere indiferent de motivul pentru care iesim din casa, mai exact daca mergem doar pana la chioscul din coltul strazii sau la piata de langa bloc?Reprezentantii guvernului precizeaza ca ordonantele militare in vigoare reglementeaza clar motivele si modalitatea in care se realizeaza circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, precum si in mod particular circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 ani.In prevederea care reglementeaza deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor, sens in careCu alte cuvinte, suntem obligati sa prezentam autoritatilor o declaratie pe propria raspundere completata chiar si in cazul in care am iesit pana la magazinul din coltul strazii sau de langa locuinta.Declaratia pe proprie raspundere poate fi completata online pe site-ul https://formular.sts.ro si, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar,(scrisa de mana) a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocata.Aceastasi trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.Vezi mai multe raspunsuri oficiale la cele mai arzatoare intrebari despre restrictiile impuse in Romania