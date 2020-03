Trei barbati carantinati s-au luat la bataie, la Pitesti. Au intervenit jandarmii

LIVE

Cei trei sunt cercetati pentru zadarnicirea combaterii bolilor, deoarece nu au respectat masurile de carantina si au parasit camerele in care erau tinuti.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, in cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protectia si ordinea publica la Centrul de Carantina din Pitesti au fost solicitati de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul centrului, intrucat trei barbati tulbura ordinea publica."Jandarmii s-au deplasat in incinta imobilului, unde au depistat trei barbati care se aflau pe hol in dreptul camerelor repartizate. Unul dintre barbati prezenta urme de sange pe fata, iar altul pe brat, iar cand au fost intrebati despre cele intamplate unul dintre ei a declarat ca a fost agresat de ceilalti doi", se arata in comunicat.Jandarmii au aplicat trei amenzi in valoare totala de 800 de lei si un avertisment.De asemenea, ei au intocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penala pe numele celor trei barbati sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, intrucat acestia nu au respectat masurile de carantina, si anume au parasit camerele in care sunt carantinati.Citeste si 12 bucuresteni au fugit din izolare si s-au ales cu dosar penal