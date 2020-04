Trei lectii de invatat din criza coronavirusului

Intai, ar trebui sa ne pregatim pentru urmatoarea pandemie

Apoi, ar trebui sa recunoastem vestile bune

A treia lectie este sa realizam ca au loc schimbari exponentiale si sa acceptam ca ne asteapta noi si diferite tipuri de crize, pentru care trebuie sa ne pregatim

Asa este si cu actuala pandemie de coronavirus, desigur. Insa ce lectii putem invata? Forbes ne propune trei candidati in acest sens, care sa ne dea de gandit.COVID-19 n-a fost un eveniment care sa ne fi luat prin surprindere: Stim - sau ar fi trebuit sa stim - ca ceva similar e pe cale sa vina. Si trebuia sa ne fi pregatit. Bill Gates ne-a avertizat intr-un celebru, in urma cu cinci ani. "Nu e trebuie sa intram in panica, dar trebuie sa ne punem pe treaba", spunea fondatorul Microsoft, precizand la acea data ca nu eram pregatiti pentru urmatoarea pandemie, in contextul epidemiei de Ebola.Urmatorul patogen ar putea fi si mai rau. Ar putea fi mai contagios, de exemplu, sau ar putea ucide aproape orice infecteaza. Ar trebui evident sa facem o evaluare adecvata a riscurilor, dupa ce aceasta pandemie se va fi sfarsit, si sa facem stocuri de produse care ne vor ajuta sa luptam in viitoarele epidemii.Nu putini sunt cei care observa ca se intampla si lucruri bune in aceasta pandemie, iar unele se datoreaza tocmai izolarii sociale - cum ar fi reducerea poluarii, a aglomeratiei sau a numarului de accidente in perioada asta, dar si, in multe cazuri, mai mult timp petrecut cu cei dragi.Asta nu inseamna ca ar trebui sa cantam in timp ce lumea se prabuseste in jurul nostru si nici sa ignoram ori sa cosmetizam situatia prin care trecem. Inseamna totusi, printre alte lucruri, sa recunoastem ca suntem intr-o pozitie mult mai buna decat daca nu am fi trecut prin trei secole de crestere tehnologica si economica rapida.Spre exemplu, "Moartea neagra", care a ravasit Europa la jumatatea secolului 14, a omorat circa un sfert din populatia mondiala la acea vreme. De asemenea, gripa spaniola a ucis 50 de milioane de oameni acum un secol, adica 2-3% din populatia lumii. Spre comparatie, acest procent inseamna 200 de milioane de oameni in ziua de azi.Coronavirusul a ucis pana acum, din datele oficiale publicate pe site-ul Worldometers , 202 mii de persoane. Astfel, desi este in sine o pandemie care a provocat atat de multe decese, datorita tehnologiilor medicale si de comunicatii cu mult imbunatatite, COVID-19 nu va provoca nici pe departe atat de multe morti precum alte pandemii.Criza a demonstrat si ca cea mai mare parte a oamenilor se descurca destul de bine in mare parte a timpului, chiar si cand vechile certitudini dispar. Ca specie, suntem cel mai dur critic al nostru, insa izolarea a produs nenumarate fapte de bunatate, creativitate si eroism in fiecare zi. Vedem exceptiile zi de zi in presa, insa ele sunt doar atat - exceptii.Aceasta a treia lectie este cea mare. Tehnologia noastra se imbunatateste exponential, iar impreuna cu mari beneficii aduce si schimbari - chiar si crize. Capacitatea noastra de a modifica lumea din jurul nostru - in rau sau in bine - creste rapid, iar schimbarile aduse vor fi deseori de neacceptat pentru unii.Tehnologia nu este inamicul nostru. Toate tehnologiile, de la foc pana la puterea nucleara, pot fi folosite pentru scopuri bune sau mai putin bune, insa in general sunt folosite pentru bine. In mare parte a lumii de azi, un sarac traieste mai bine decat o facea un rege in urma cu cateva secole. Asta este in mare parte datorita tehnologiei, iar multe imbunatatiri vor urma.Una dintre marile schimbari pe care le putem prezice cu incredere este impactul crescut al automatizarii. Acesta va fi accelerat intr-o oarecare masura de acest coronavirus, desi pe termen scurt nu atat de mult pe cat cred unii. Multi oameni vor fi nevoiti sa schimbe locurile de munca, angajatorii si intregi industrii, cu o frecventa tot mai mare.Iar una dintre cele mai mari provocari ale anilor viitori va fi sa ajungem la un consens durabil despre cel mai bun mod de a ne adapta la orice schimbari care vor veni.