Trei noi decese anuntate. Unul este al unui barbat care a murit in Bucuresti acum 11 zile

In cazul de la Bucuresti, pacientul era din Ilfov si facea dializa la centrul privat care a fost inchis pe 25 martie dupa ce aici au fost descoperite 9 cazuri confirmate si au fost constatate mai multe nereguli In cazul de la Suceava, rezultatul testului a venit la 8 zile de la recoltare. In ce priveste cazul din Galati, acesta era un barbat de la Centrul de Ingrijiri Batrani Galati, unde mai sunt confirmate si alte cazuri, precum si inca un deces. Amintim ca tot de aici a fost data sambata o raportare gresita in ce priveste decesul unei femei de 82 de ani. Aceasta este confirmata pozitiv, dar in viata. In Galati sunt 101 cazuri de infectare cu coronavirus.- Este vorba de un barbat de 68 de ani din jud. Ilfov. Acesta facea dializa la clinica privata din Bucuresti unde a fost confirmat un caz de coronavirus. A fost apoi internat la Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila" Bucuresti.Rezultatul pozitiv in cazul sau a venit pe 24 martie si pe 26 martie barbatul a murit. Grupul de Comunicare Strategica explica intarzierea raportarii prin faptul ca, Spitalul Carol Davila l-a raportat abia pe 2 aprilie iar DSP Ilfov l-a transmis mai departe catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile abia astazi, 5 aprilie.- Este vorba de un barbat de 56 de ani, din jud. Suceava, care suferea de o boala renala in stadiu final. A fost testat la Spitalul din Campulung pe 27 martie si transferat apoi la Spitalul Judetean Suceava, unde a si murit pe 30 martie. Rezultatul pozitiv a venit 8 zile mai tarziu, pe 4 aprilie.- Este vorba de un barbat de 74 de ani din jud. Galati. El se afla la Centrul de Ingrijiri Batrani Galati, unde mai sunt si alte cazuri confirmate. I-au fost recoltate probe pe 4 aprilie, zi in care a si murit. Rezultatul pozitiv a venit astazi.