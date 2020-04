Trei pacienti cu COVID-19 in stare grava, transferati cu elicopterul de la Brasov la Ploiesti

LIVE

Informatia a fost anuntata pe pagina de Facebook a Consiliului Judetean Prahova."Tocmai am fost informati ca trei pacienti infectati cu COVID-19, de la Brasov, vor fi transferati la Sectia Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Prin ordin de la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei, cei trei pacienti intubati, aflati in stare grava, vor ajunge cu elicopterul la Spitalul Judetean de Urgenta.(...) Corpul medical din cel mai mare spital prahovean este pregatit pentru a-i primi in siguranta pe cei trei pacienti aflati deja in stare grava. Medicii sunt in alerta, gata sa le acorde tratamentele necesare pentru a-i mentine in viata si a le imbunatati starea de sanatate celor trei persoane transferate de la Brasov", se arata in postarea citata.Motivul transferului ar fi ca, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, de unde sunt transferati cei trei pacienti si unde sunt deja 12 internati la ATI, in stare grava, nu s-ar dori sa se ocupe aceasta sectie COVID la capacitatea maxima, care este, in prezent, de 15 paturi.