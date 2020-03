Trei romani au murit de coronavirus in Italia

LIVE

Conform Ministerului de Externe, cei mai multi sunt in Italia - 23."(...) la acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda si 1 in Tunisia.De asemenea, MAE precizeaza ca", anunta ministerul intr-un comunicat remis Ziare.com.Amintim ca primul deces cauzat de coronavirus si inregistrat printre cetatenii nostri a fost confirmat sambata Pana acum, au fost confirmate, in Romania, 308 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Totodata, 31 de persoane au fost declarate vindecate.