Trei romani depistati cu COVID-19 au murit in strainatate in ultimele 24 de ore

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, 14 au fost in Italia, 15 in Franta, 19 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia.Cat despre numarul imbolnavirilor, acesta a crescut cu cinci noi cazuri in ultimele 24 de ore, ajungand la 732. Dintre acestia, 422 sunt in Italia, 196 in Spania, 26 in Franta, 13 in Germania, 57 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 3 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 11 au fost declarati vindecati: 7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.