Trei scenarii care ar putea duce la incheierea crize coronavirusului

1. Vaccinul - cel putin 12-18 luni de asteptare

2. Imunizarea de la sine a populatiei - 24 de luni

3. Alternativele - perioada de timp necunoscuta

BBC noteaza insa ca aceasta criza s-ar putea extinde daca guvernele nu abordeaza o strategie eficienta.Pe de alta parte, carantina totala ar putea favoriza finalul crizei de coronavirus, dar ar provoca una economica.Cele trei scenarii prezentate de BBC:Vaccinarea populatiei ar face ca virusul sa devina inofensiv. Pentru ca el sa fie pus sub control ar trebui ca 60% din populatie sa fie imunizata, noteaza BBC.Problema acestui scenariu este aceea ca testarile pentru un potential vaccin abia au inceput, iar specialistii noteaza ca el ar putea deveni disponibil in 12 sau 18 luni."Aceasta asteptare nu ar trebui sa poarte totusi numele de strategie a unui guvern", spune profesorul Woolhouse, potrivit BBC.Un alt scenariu, abordat pana acum de Marea Britanie, este acela al pastrarii ritmului societatii. El prevede ca virusul nu poate fi impiedicat si isi asuma ca vor exista numeroase imbolnaviri si decese. Dupa circa 2 ani, o mare parte a populatiei va fi trecut prin acest virus si va fi scapat de el. Pe de alta parte, un procent semnificativ ar muri.Acest scenariu este unul teribil si cinic pentru oamenii vulnerabili, dar mai prietenos cu economia, dat fiind ca rotitele ei ar continua sa functioneze la capacitate normala."Acest scenariu este unul bazat pe credinta ca dupa un anumit timp o parte semnificativa se va infecta si va invinge boala, apoi va capata o anumita protectie", spune si Neil Ferguson, profesor la Imperial Collagel London.Cea de-a treia varianta nu are un timp exact pentru incheierea crizei. Ea ar presupune pastrarea unor restrictii partiale, precum cele din prezent, dar si introducerea testarii intensive, urmata de izolarea imediata a celor bolnavi."Am incercat deja sa identificam si sa izolam rapid bolnavii, dar se pare ca nu a funtionat", mai spune profesorul Woolhouse.Profesorul Chris Whitty a explicat si el: "Pe termen lung e clar ca vaccinul este solutia. Ne ramane sa speram ca el va sosi cat mai curand. Stiinta va veni cu solutii".