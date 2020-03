Trei scenarii posibile pentru varful pandemiei de coronavirus, in Romania

Sursa: RaportuldeGarda.ro

LIVE

Ziare.

com

Simularea se bazeaza pe metodologia unui model predictiv de evolutie a epidemiei COVID-19, descris intr-un articol stiintific in revista The Lancet, pornind de la un set de date colectate in China, se afirma in articolul publicat pe Raportul de Garda "In esenta, sunt 3 posibile scenarii, de magnitudine diferita, care pot aparea in Romania, in perioada urmatoare:: masurile de distantare sociala stricte produc efecte in limitarea transmiterii bolii, dar din diverse motive (diferite de la o tara si societate la alta si de la o perioada la alta) transmiterea virusului este totusi intensa, dar nu depaseste capacitatea sistemului de sanatate de a face fata.: masurile de distantare sociala nu dau rezultate si se constata o transmitere accelerata a virusului, cu aparitia de cazuri grave, care depasesc capacitatea de reactie a sistemului de sanatate.", conform sursei citate.Totodata, analiza arata ca, in acest moment, asistam la aparitia de cazuri importate din zonele cu incidenta ridicata (precum Italia) si de lanturi scurte de transmisie interumana, cu transmitatori identificati cu precizie.Totusi, potrivit modelului predictiv, ne putem astepta la o crestere a numarului de cazuri in urmatoarele saptamani.