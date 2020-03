Trei senatori liberali propun marirea pedepselor pentru cei care raspandesc intentionat bolile contagioase

Ziare.

"Marirea pedepselor pentru cei care propaga bolile contagioase! Asta prevede initiativa legislativa al carei initiator sunt, impreuna cu colegii mei senatori, Laura-Iuliana Scantei si Daniel Fenechiu. Dar este un proiect pentru care astept semnaturi de la parlamentarii tuturor partidelor politice. Pentru ca trebuie sa actualizam legislatia. Este anacronica pedeapsa, dar si actualul text al infractiunii! Si, in mod sigur, barbatul internat la Gerota, care a imbolnavit numai pana acum peste 52 de persoane, tanara din Hunedoara, care nu a respectat izolarea, exact asta nu au facut.Ceea ce a pus insa capac a fost romanul care, desi stia ca e infectat, s-a urcat intr-o aeronava cu 60 de pasageri, punand in pericol sanatatea si poate chiar viata acestora. Sunt fapte grave, iar regimul sanctionator din Romania este mult prea bland pentru infractiunea in discutie, din moment ce nu i-a facut sa constientizeze amploarea situatiei si sa aiba o conduita corespunzatoare", a scris Gorghiu, miercuri, pe Facebook.Ea a precizat pentru Agerpres ca acest proiect de lege va fi depus joi la Parlament.Initiativa vizeaza modificarea si completarea articolului 352 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.Potrivit initiativei, nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a pus in pericol sanatatea, integritatea sau viata uneia sau mai multor persoane sau a creat un pericol cu privire la raspandirea unei boli infectocontagioase, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca aceasta fapta a fost savarsita de catre o persoana suspectata sau confirmata medical ca fiind infectata cu o boala infectocontagioasa, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.Daca aceste fapte au avut ca urmare raspandirea unei boli infectocontagioase sau infectarea unei alte persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani, daca au avut ca urmare infectarea a doua sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar daca au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani."Omisiunea de a divulga autoritatilor competente in prevenirea, combaterea si tratarea bolilor infectocontagioase a unor informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana suspecta sau confirmata ca fiind infectata cu o boala infectocontagioasa, precum si orice alte informatii necesare efectuarii anchetelor epidemiologice se sanctioneaza cu inchisoarea de la 1 la 5 ani", se mai arata in propunere.Daca toate aceste fapte au condus la infectarea personalului medical sau autoritatilor angajate in prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase ori au determinat reducerea in mod substantial a capacitatii de functionare a unui spital sau a oricarei alte institutii publice, limitele de pedeapsa se majoreaza cu jumatate, iar daca sunt savarsite din culpa, limitele de pedeapsa se reduc cu jumatate, mai prevede initiativa legislativa.