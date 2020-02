Trenul Beijing-Moscova a intrat in Rusia gol: Toti pasagerii au fost dati jos la granita, din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Ultimul tren de la Beijing spre Moscova a intrat in Rusia gol, dupa ce toti cei 136 de pasageri au fost dati jos la frontiera dintre China si Rusia, conform agentiei RIA Novosti care precizeaza si ca toti pasagerii erau cetateni chinezi.De asemenea, Rusia incepe de luni evacuarea cetatenilor sai din Wuhan. Aviatia militara rusa va incepe evacuarea cetatenilor rusi din Wuhan si Hubei in cursul zilei de luni. Conform vicepremierului Tatiana Golikova, mai mult de 600 de cetateni rusi vor fi evacuati.Rusia, a carei frontiera cu China se intinde pe lungimea de 4.300 de kilometri, a inregistrat primele doua cazuri de imbolnavire saptamana trecuta, in regiunea siberiana Tyumen si in regiunea Zabaykalsky din Orientul indepartat rus. In ambele cazuri persoanele bolnave sunt de cetatenie chineza.Intre timp, cererea pentru masti medicale a crescut foarte mult in farmaciile din Moscova, iar unele farmacii nu mai au deja pe stoc astfel de produse.In China s-au inregistrat 361 de morti din cauza acestei infectii cu simptome similare unei raceli.