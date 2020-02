Trump a gasit solutia la coronavirus: Vine caldura si se termina epidemia

Ziare.

Declaratia liderului american a fost facuta inr-o conferinta de presa, la Casa Alba."Virusul (coronavirus - n.red.)... in mod normal va disparea in aprilie", le-a transmis Trump reporterilor, adaugand: "Caldura, in general, ucide acest tip de virus"."Cred ca totul va fi bine", a mai spus el, citat de USA Today Totodata, Trump a povestit ca a avut o discutie telefonica cu presedintele chinez Xi Jinping, care i-a dat asigurari in acest sens."Cred ca au facut treaba buna (cu epidemia de coronavirus - n.red.). Am avut o discutie lunga cu presedintele Xi Jinping. Este foarte increzator", a mai afirmat liderul de la Casa Alba.Peste 100 de persoane au murit, luni, din cauza imbolnavirii cu coronavirus, iar numarul total al deceselor a depasit 1.000 . In China sunt peste 42.600 de cazuri.