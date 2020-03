Trump nu mai inchide New York-ul, dupa ce guvernatorul statului l-a avertizat ca "ar fi o declaratie de razboi"

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Mii de politisti newyorkezi bolnavi

Inca din ajun, presedintele Donald Trump anuntase ca s-a discutat deja posibilitatea inchiderii unor zone din New Jersey, Connecticut si New York "Unii ar dori ca New York sa fie plasat in carantina, pentru ca este un punct fierbinte", a spus Trump in fata presei, in timp ce parasea Casa Alba.In context, guvernatorul Andrew Cuomo sustine ca masura este una inacceptabila."Ar crea haos. Si contraveni tuturor lucrurile pe care le-a spus (Trump - n.red.) pana acum. (...) Am fi la fel ca cei din Wuhan, din China. Nici macar nu cred ca este legal. (...) Ar fi o declaratie de razboi catre state federale. Nu cred ca isi doreste (Trump - n.red.) un razboi cu statele", a spus Andrew Cuomo, citat de CNN Ulterior, potrivit CNN, Trump a anuntat ca inchiderea statului "nu se impune". In New York s-au confirmat deja peste 52.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Iar printre bolnavi se numara si multi oameni ai legii. Oficial, doar 512 au fost diagnosticati, potrivit DailyMail. Cu toate acestea, Politia din New York a anuntat ca peste 3.000 de politisti au anuntat, vineri, ca nu vin la munca din cauza unor simptome de gripa. Si e foarte posibil ca multi dintre acesti sa se fi infectat, la randul lor, cu noul coronavirus, judecand dupa simptome.Numarul total al politistilor bolnavi din New York a crescut cu aproape 400 de marti pana vineri, mai anunta DailyMail G.K.