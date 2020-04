Trump, seful NATO si alti lideri mondiali acuza China ca a ascuns lucruri in criza coronavirusului

Macron si Stoltenberg acuza dezinformare si ascunderea unor lucruri. Si britanicii sunt sceptici

"Ar fi trebuit sa fie oprita (raspandirea virusului - n.red.) in China inainte de a incepe - si nu a fost oprita, iar intreaga lume sufera din cauza asta. (...) Daca a fost o greseala, o greseala este o greseala. Dar daca sunt responsabili cu buna stiinta, da, atunci ar trebui sa fie consecinte", a declaratintr-o conferinta de presa sustinuta sambata, la Casa Alba, relateaza The Guardian Liderul de la Casa Alba a mai spus ca intrebarea care se pune acum este daca ceea ce s-a intamplat cu coronavirusul a fost "o greseala care a scapat de sub control sau a fost facut deliberat?". "Este o mare diferenta intre cele doua", a continuat Trump. Anterior, miercuri, acesta a intrebat direct: "Crede cineva cu adevarat cifrele?", referindu-se la bilantul oficial al chinezilor.Donald Trump este sustinut de ministrul australian de Externe,, care isi exprima ingrijorarile privind transparenta autoritatilor chineze . "Aceste chestiuni din jurul coronavirusului sunt chestiuni pentru o analiza independenta. Cred ca este important sa facem asta. De fapt, Australia chiar va insista pe asta", a spus Payne, citata de TVNZ De asemenea,, membru republican in Camera Reprezentantilor din partea statului Texas, sustine ca Partidul Comunist Chinez este angrenat in "cea mai grava operatiune de musamalizare din istoria omenirii", deoarece a esuat sa isi informeze adecvat si sa isi protejeze poporul si restul lumii in privinta izbucnirii epidemiei de coronavirus, relateaza Fox News Statele Unite au inregistrat aproape 740.000 de cazuri de imbolnavire si aproape 40.000 de morti, pana duminica, fiind de departe tara cea mai afectata din lume.La randul sau, presedintele franceza pus la indoiala versiunea Chinei cu privire la administrarea epidemiei, spunand ca "s-au intamplat lucruri despre care nu stim" "Avand in vedere ce este China azi - ceea ce respect -, haideti sa nu fim atat de naivi incat sa spunem ca s-a descurcat mult mai bine la administrarea acestui lucru. Nu stim. Sunt cu siguranta lucruri care s-au intamplat si despre care nu stim", a spus liderul Frantei, citat de Financial Times Tara sa este a patra cea mai afectata din lume, cu peste 150.000 de cazuri de imbolnavire si aproape 20.000 de morti de coronavirus.De asemenea, ministrul britanic de Externe,, loctiitorul lui Boris Johnson cat timp acesta isi revine dupa infectia cu coronavirus, a spus ca vor fi puse "intrebari grele" despre cum a izbucnit epidemia "si despre cum ar fi putut fi oprita mai devreme", o aluzie aparenta la faptul ca China a amanat informarea restului lumii despre virus, scrie The Independent La randul sau, secretarul general al NATO,, a criticat China si alti actori guvernamentali pentru ca au dezinformat in contextul pandemiei de coronavirus, avertizand ca aceste campanii de dezinformare ar putea agrava criza mondiala a sanatatii."Campaniile de dezinformare pe care le-am vazut - iar ele sunt sustinute si de actori guvernamentali, inclusiv China - incearca sa ne divizeze. (...) Pot agrava criza medicala pentru ca poate duce in eroare oamenii privind ce functioneaza si ce nu functioneaza in administrarea acestei crize", a declarat liderul NATO, citat de Foreign Policy