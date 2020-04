Trump vrea sa incerce chiar el medicamentul antimalarie de care spune ca vindeca COVID-19, desi nu e bolnav

Ziare.

"S-a putea sa o fac oricum. S-ar putea sa il iau, bine? Va trebui sa imi intreb medicii despre asta, dar s-ar putea sa il iau", a spus el intr-o conferinta de presa la Casa Alba.Declaratia lui Trump ca ar putea lua hidroxiclorochina desi nu are nevoie de acest medicament a fost facuta intr-o conferinta de presa in cadrul careia a laudat "eficienta" unui program de sprijinire a micilor afaceri nou introdus si l-a atacat pe un capitan de Marina care a fost demis dupa ce a atras atentia asupra efectelor pandemiei asupra echipajului sau."Sper doar ca hidroxiclorochina va invinge. Ce aveti de pierdut? Luati-l. Incercati, daca vreti", a mai afirmat el.Ideea este similara cu cea a unor aliati conservatori ai republicanului, desi medicii atrag atentia ca sunt putine dovezi ca ar avea efecte terapeutice."Ar fi un dar din cer daca functioneaza", a adaugat presedintele american.El pare sa fi renuntat la reticenta sa initiala privind mentinerea regulilor de distantare sociala. De mai multe zile, el face apel la respectarea regulilor de distantare stricte, despre care expertii medicali spun ca ajuta la salvare de vieti.Problema este ca regulile de distantare sociala dauneaza economiei, a declarat Trump."Am spus de la inceput ca tratamentul nu trebuie sa fie mai rau decat boala si afirm in continuare asta", a subliniat el, reluand ideea ca e mai bine ca tara "sa se deschida" mai curand decat mai tarziu."Urmatoarele doua saptamani vor fi o perioada cu foarte multi morti. Cifrele sunt cifre", a adaugat liderul de la Casa Alba.Trump a incercat sa le transmita americanilor incredere ca vor putea sa umple stadioanele de fotbal pana cand va incepe sezonul, spre sfarsitul verii.Insa doctorul Anthony Fauci, expertul responsabil cu combaterea pandemiei de coronavirus in cadrul grupului operativ de la Casa Alba, a avut un alt ton si a atras atentia ca SUA vor trebui sa ramane precaute pentru multe luni pentru a domoli curba deceselor si imbolnavirilor si pentru a o tine la un nivel scazut.In acelasi timp, Trump a mai spus ca republicanii vor avea conventia pentru desemnarea candidatului la prezidentiale in august, la Charlotte, in Carolina de Nord, asa cum a fost stabilit."Nu avem niciun plan pentru situatii neprevazute. Vom avea conventia la sfarsitul lunii august si suntem de parerea ca, pana la sfarsitul lunii august, vom fi intr-o forma buna", a afirmat el, adaugand ca "va fi o conventie grozava".Conventia Partidului Republican, la care este de asteptat sa fie desemnat candidat pentru un al doilea mandat, este programata pentru 24-27 august. La eveniment ar urma sa participe pana la 50.000 de activisti de partid si oficiali, delegati si jurnalisti.Declaratiile lui Trump vin in contextul in care bilantul pandemiei de coronavirus in SUA a ajuns la peste 8.000 de morti si la peste 300.000 de cazuri de infectare.