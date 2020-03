"Tsunami" de bolnavi de Covid-19 la Londra; respectarea izolarii, pusa la grea incercare

Metrourile sunt intesate





Raspandirea Covid-19 a accelerat in ultimele zile -- si a obligat Guvernul sa ordone luni seara populatiei sa stea acasa.Numeroase cazuri sunt depistate in capitala britanica, una dintre cele mai mari metropole europene, unde serviciile spitalicesti au tras semnalul de alarma.Dupa ce si-au crescut "masiv" capacitatea de primire si de terapie intensiva in ultimele saptamani, institutiile spitalicesti urmeaza sa se confrunte cu "o explozie" a numarului "pacientilor grav bolnavi", "", a declarat la BBC un reprezentant al serviciului public de sanatate, Chris Hopson.Aceasta tensiune este accentuata de faptul ca proportia membrilor personalului care acorda ingrijirieste de "30%, 40%, si in unele locuri chiar de 50%", a continuat Hopson, care evoca un nivel al absentei "fara precedent".Pentru a face fata urgentei situatiei, Guvernul a anuntat deschiderea, saptamana viitoare, a unuiintr-un centru de conferinte londonez.Presa britanica scrie ca aproximativ zece asemenea structuri provizorii suplimentare ar putea fi puse pe picioare in intregul Regat Unit.Obiectivul este sa se evite un "scenariu italian" - cu spirale depasite, care ar insemna o crestere a mortalitatii."Speram ca,(numarul de contaminari)", a comentat la BBC Neil Ferguson, un om e stiinta care consiliaza Guvernul cu privire la virus.Insa este totodata necesar, potrivit autoritatilor, ca britanicii sa respecte masurile de izolare.Numai magazinele care vand bunuri esentiale - alimente sau medicamente - sunt deschise.Insa, in metroul din Londra, era imposibil joi dimineata sa se respecte consemnul mentinerii unei distante de doi metri intre persoane. Frecventa circulatiei metrourilor a fost redusa puternic, ceea ce a condus la supraaglomerarea ramelor aflate in circulatie, lucru care i-a determinat pe calatori - inclusiv infirmieri - sa-si exprimepe retele de socializare.Alti londonezi profita de soarele de primavara pentru a se plimba in parcuri. Potrivit postului Sky News, politia a procedat la dispersari in mai multe randuri in cartierul Shepherd's Bush si a subliniat faptul ca izolarea "nu inseamna vacanta".Criticate din cauza lipsei de claritate cu privire la iesirile autorizate, autoritatile sunt criticate si din cauza unei cantitati considerate insuficienta de echipament personal de protectie (PPE) disponibile pentru ingrijitori si, pentru moment, a testelor de depistare.Imediat,, a anuntat joi acest cunoscut grup care produce aspiratoare fara sac.Productia urmeaza sa inceapa dupa obtinerea autorizarilor, a precizat intreprinderea, care a raspuns apelului adresat de Guvern industriasilor de a-si converti productia, intr-un efort colectiv fara precedent de la al Doilea Razboi Mondial.Secretarul de stat al Sanatatii Edward Argar a declarat la BBC ca Regatul Unit dispune in prezent de 8.000 de aparate de respiratie artificiala.Pe plan economic, dupa ce a anuntat implementarea unor dispozitive fara precedent de sustinere a intreprinderilor si salariatilor afectati, ministrul Finantelor Rishi Sunak urma sa anunte joi, afecati din plin de paralizia economiei.In vederea participarii la lupta impotriva raspandirii epidemiei, aproximativ 560.000 de oameni s-au inscris ca voluntari la Serviciul National britanic de Sanatate (NHS).