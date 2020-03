Tudor Chirila: Pentru prima data politicienii nu se pot trata in alta parte. Sa vada pe pielea lor cum functioneaza spitalele pe care nu le-au facut

Ziare.

Chirila a facut un apel catre tineri sa ii protejeze pe cei in varsta si sa ii roage sa se expuna cat mai putin in aceasta perioada."Toata lumea vorbeste de coronavirus si hop si eu. Toata lumea indeamna, unii la calm, unii la izolare, unii la tot felul de masuri, unii la Dumnezeu, pentru ca El ar putea sa rezolve aceasta problema - desi cred ca niciodata nu s-a ocupat Dumnezeu chiar cu medicina, dar ma rog. Cred ca trebuie luat ce e bun de la toata lumea si, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cam asa: eu cred ca trebuie sa avem grija de cei varstnici, pe care ii mai avem, si ei ar trebui sa fie primii care sa incerce sa se izoleze si sa intre in contact cu cat mai putina lume.M-am cunsultat si eu cu cate un medic, epidemiolog, infectionist si, din cate am inteles, epidemia are o faza foarte perversa, faza in care multi contaminati umbla liberi si pot da mai departe fara ca sa se fi declansat la ei simptomele. Ala e momentul cand lucrurile se agraveaza.Cazuistica arata ca adultii si copiii, cei fara probleme de imunitate, sunt in siguranta vizavi de incidenta unor simptome asupra lor, batranii sunt intr-un mare pericol si cred ca e important sa incercam sa ii convingem pe cei in varsta sa frecventeze mai putin locurile care ar putea sa ii puna in pericol. Si ma refer de data asta chiar la biserici, piete, mall-uri, si asa mai departe", spune Chirila, in transmisiunea de pe Facebook.El le cere si celor care au rude in Italia sa inteleaga ca responsabilitatea fata de sanatatea lor si a celor din jur trebuie sa primeze in fata dorului de cei dragi si, daca autoritatile nu i-au convins sa nu vina in tara, apelul sa vina de la ei. In aceasta nota, Chirila subliniaza ca politicienii care vor avea nevoie de servicii medicale, vor vedea pe pielea lor de aceasta data efectele faptului ca, in 30 de ani, nu au investit in spitale noi."Fiecare dintre cei care au o ruda in Italia care doreste cu orice pret sa se intoarca ar putea sa faca un efort, pentru ca altfel vine indemnul ca poti sa periclitezi sanatatea celor dragi daca ti se spune dintr-un cadru apropiat.Noi, romanii, avem tendinta cumva sa sfidam autoritatile. E adevarat, si pentru ca autoritatile, de cele mai multe ori, ne dezamagesc. Dar pe de alta parte, luati de aici una buna: e pentru prima data cand politicienii nostri nu se mai pot trata in alta parte. Si este prima data cand vor vedea pe pielea lor, daca ajung in situatia asta, cum functioneaza spitalele pe care nu le-au facut", remarca actorul.El isi inchide mesajul cu un apel la respectarea masurilor de igiena, importante in orice context, nu doar cel cauzat de coronavirus."Prin urmare, dincolo de masurile de igiena care sunt absolut necesare nu doar in caz de coronavirus, mi se pare important sa ne spalam pe maini si pe dinti si in general sa fim curati indiferent de situatie. Dar dincolo de asta cred ca e important sa avem grija de cei mai in varsta decat noi. Si putem sa avem grija de ei daca nu devenim purtatori", conchide Chirila.