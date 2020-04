Tudorache vrea sa cumpere un computer tomograf cu "un soft ce depisteaza coronavirusul"

LIVE

"Maine am sedinta de Consiliu, intru in sedinta de Consiliu cu aprobarea pentru cumpararea acestui computer tomograf cu un soft special care depisteaza coronavirusul (...). Asa cum spune cel care ne vinde aparatul, face 1.000 de teste pe zi (...), se face o tomografie computerizata la plamani pe un soft care se aplica computerului tomograf (...), rezultatul se da pe loc, in ziua respectiva", a spus Tudorache.El a subliniat ca este primul soft de acest tip care ar ajunge in Romania si ca pretul lui si al computerului tomograf este de pana la un milion de euro. Tudorache a mentionat ca importatorul poate sa le aduca in aproximativ zece zile.Potrivit edilului, computerul tomograf va fi mobil, situat pe o platforma si va fi utilizat pentru bucuresteni de specialistii de la Institutul "Matei Bals".Tudorache a spus ca propune achizitionarea acestui soft si pentru computerul tomograf de la Complexul Multifunctional Caraiman.El a afirmat ca tot in sedinta de miercuri consilierii locali vor trebui sa decida privind propunerea de achizitionare a unui aparat Real Time PCR si a testelor aferente, precum si referitor la cumpararea de ventilatoare pentru spitalele Grigore Alexandrescu, Floreasca si Elias.