Turcia inchide granita cu Iranul si suspenda zboruruile din cauza coronavirusului

"Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra in urma cresterii numarului de cazuri in Iran", a declarat pentru presa ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Ministrul a precizat ca Turcia este "ingrijorata" de situatia din Iran si a luat aceste masuri dupa ce a discutat cu autoritatile iraniene.Caile rutiere si transportul pe calea ferata vor fi inchise duminica incepand cu ora locala 17:00 (14:00 GMT).Traficul aerian va fi de asemenea suspendat unilateral duminica incepand cu ora locala 20:00 (17:00 GMT). "Acest lucru inseamna ca sosirile dinspre Iran cu destinatia Turcia vor fi sistate, iar plecarile catre Iran se vor desfasura in continuare".Iranul a confirmat duminica 15 noi cazuri de infectari cu pneumonie virala, bilantul total ridicandu-se la 43, dintre care opt persoane si-au pierdut viata, cel mai mare numar de decese din cauza coronavirusului in afara Chinei.Cele mai multe dintre infectari s-au produs in Qom, oras sfant al musulmanilor siiti, potrivit Reuters."Virusul a venit din China in orasul Qom. Un comerciant din Qom, care a decedat in urma infectarii cu coronavirus, calatorea frecvent in China... Desi cursele aeriene intre cele doua tari erau suspendate, a folosit zboruri indirecte", a precizat ministrul Sanatatii, Saeed Namaki.