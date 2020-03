Uber va da compensatii soferilor si curierilor cu coronavirus

Ziare.

Compania a anuntat, intr-un comunicat, ca a inceput deja sa acorde compensatii soferilor pe unele piete si ca intentioneaza sa ofere aceleasi beneficii soferilor si curierilor din intreaga lume, relateaza Reuters.Bloomberg a scris anterior ca Uber ii va plati pe soferii expusi la coronavirus in Statele Unite si ca a oferit deja compensatii pentru 5 soferi plasati in carantina, dar care nu au fost infectati, din Marea Britanie si Mexic.Uber a afirmat in repetate randuri ca soferii sunt incadrati corect drept contractori. Prin incadrarea contractorilor ca angajati, companiile de tehnologie precum Uber, DoorDash si Postmates ar fi supuse legislatiei muncii care impune salarii mai mari si alte beneficii, cum ar fi asigurarile medicale.Si alte companii de ride-hailing si livrari de mancare discuta despre acordarea de compensatii soferilor si curierilor afectati de coronavirus. Intre acestea se afla DoorDash si Instacart.