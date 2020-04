"Ultima nava de croaziera din lume" a ajuns acasa, dupa o calatorie incredibila

Ziare.

Pasagerii sai, obisnuiti cu un nou port la fiecare cateva zile, au simtit ultima data pamantul acum sase saptamani.Luni acesti pasageri vor cobori in sfarsit la Marsilia, dupa ce au debarcat ultima data in Wellington.Calatoria lor a inclus furtuni politice, pledoarii prezidentiale, o moarte si - in ciuda tuturor acestor probleme - multa distractie.Cand Magnifica a parasit Genova, Italia, pe 5 ianuarie, lumea arata diferit. "Pneumonia necunoscuta" nu avea un nume. Nimeni nu murise si doar 59 de persoane erau infectate, toate in Wuhan.La carma se afla capitanul Roberto Leotta, din oraselul Riposto din Sicilia. Capitanul Leotta a lucrat pe nave de croaziera timp de 32 de ani, dupa trei ani la tancuri si unul in marina italiana.Dupa plecarea din Europa, nava s-a oprit la Republica Capului Verde, in largul coastei de Vest a Africii, inainte de a se indrepta peste Atlantic. Cand au ajuns in Brazilia, pe 19 ianuarie, virusul parasise China, iar capitanul Leotta aflase de bolaa."Am fost mereu in contact cu toate autoritatile locale", spune el. "Dupa America de Sud, situatia a devenit mai preocupanta".Nava a parasit Chile pe 21 februarie, ajungand la Pitcairn in Pacificul de Sud trei zile mai tarziu. De acum, navele de croaziera faceau obiectul stirilor, in conditiile in care porturile se inchideau, pasageri au pierit pe nave aflate in carantina. Pasagerii de pe corabii au murit.Si cei 2.000 de locuitori ai insulei Aitutaki din Pacific erau ingrijorati. Magnifica a ajuns in Aitutaki pe 2 martie. Dar, pe masura ce coronavirusul s-a apropiat, preocuparile locale au crescut. Insula se bazeaza pe banii turistilor, dar locuitorii au cerut guvernului national - Insulele Cook - sa interzica toate croazierele. Nava, care nu avea virusul la bord, a fost lasata sa acosteze in capitala, Rarotonga, dar nu in Aitutaki.Pentru prima data, COVID-19 schimbase planurile pasagerilor MSC Magnifica.Pana in Australia, itinerariul Magnifica a fost remarcabil. In ianuarie, pe masura ce coronavirusul a aparut in Asia, nava era departe, in America de Sud, unde virusul nu a fost inregistrat pana la sfarsitul lunii februarie.Cand a vizitat Noua Zeelanda, acolo erau doar cinci cazuri confirmate - toti calatori, parteneri sau rude.Dar, in timp ce Magnifica s-a apropiat de Tasmania, pe 14 martie, coronavirusul a ajuns din urma nava de croaziera. Insula avea sase cazuri, iar lucrurile s-au inrautatit.Nava avea permisiunea de a acosta la Hobart, dar capitanul Leotta stia ca pasagerii ar putea reveni cu mai multe decat suveniruri. "Am decis ca este mult mai bine ca pasagerii nostri sa ramana in siguranta la bord", spune el.Lumea - care parea atat de mare cand au plecat din Genova in ianuarie - a devenit brusc mult mai mica."Era clar", spune capitanul Leotta, "ca nu mai puteam merge nicaieri".Iar la Sydney capitanul a confirmat vestea: croaziera mondiala s-a terminat. Calatoria unei vieti a devenit jumatate din calatoria vietii.In momentul in care croaziera a fost anulata, pasagerii puteau parasi nava in conditii stricte - la Sydney si Melbourne, daca ar fi dorit sa plece spre casa. Cateva sute au facut acest lucru, dar majoritatea au ramas la bord: cinci saptamani, 12.000 de mile - 19.000km.Nava trebuia sa se indrepte spre nord spre Noua Caledonie, in Pacificul de Sud. In schimb, s-a indreptat spre sud si a navigat direct intr-o furtuna politica.In timp ce Magnifica se apropia de Fremantle in vestul Australiei, inregistrarile aratau ca aproximativ 250 de persoane au vizitat medicii de la bord, in ultimele doua saptamani, pentru calmante sau pansamente - vizite de rutina. Nu a existat niciun semn de Covid-19 la bord.Magnifica nu dorea decat sa alimenteze si sa aprovizioneze in Fremantle, nu sa debarce pasageri. Asa ca, in timp ce se deplasa pe coasta, capitanul Leotta a fost surprins sa vada conferinta de presa a premierului Australiei de Vest, Mark McGowan. "In prezent, peste 250 de pasageri (de pe Magnifica, n.red) au raportat boli respiratorii superioare", a anuntat McGowan."Azi dimineata am contactat premierul ... Nu voi permite ce s-a intamplat aici la Sydney. Nu vom permite pasagerilor sau echipajului sa rataceasca pe strazi. Aceasta este o pozitie nenegociabila".Dupa conferinta de presa a lui McGowan, compania a insistat sa nu existe boli respiratorii sau simptome de gripa la bord. Oricum, cand a ajuns in Fremantle, nava a fost intampinata de politie si vamesi - pentru a se asigura ca nimeni nu a coborat - si de o mana de protestatari."Sa spunem ca nu a fost dragut", spune capitanul Leotta. "A fost dezamagitor, in primul rand pentru ca a fost o informatie falsa. Si, va puteti imagina, aceasta veste a mers in toata lumea imediat".In ciuda dezacordului, Magnifica a fost lasata sa se aprovizioneze in Fremantle, inainte de a merge mai departe.Dar in curand urma sa apara din nou in titlurile media. A fost vorba de povestea bucatarului Anura Herath, din Kandy, Sri Lanka, care a cerut sa ramana acasa dar pe care autoritatile l-au refuzat.Iar pe 4 aprilie Anura a inregistrat un mesaj video de 94 de secunde pentru presedintele si premierul din Sri Lanka, in care a cerut sa fie primit acasa. Mesajul s-a viralizat: pe Ape Rata - site-ul din Sri Lanka care l-a prezentat - videoclipul a fost vizionat de jumatate de milion de ori. Acum toata lumea voia sa vorbeasca cu bucatarul din Kandy.Iar presedintele din Sri Lanka a decis sa relaxeze regulile, iar cand Magnifica a ajuns in Colombo, pentru a alimenta cu combustibil, marina l-a adus pe Anura pe uscat.Anura nu a fost singurul care a coborat in Colombo. O femeie din Germania, in varsta de 75 de ani, care avea nevoie de ingrijiri urgente (non-Covid), a fost, de asemenea, dusa la tarm si, din pacate, a murit ulterior.Cat despre Anura, el este inca in carantina in centrul naval din Boossa, dar spera sa-si vada mama in curand.Magnifica este una dintre cele trei nave de croaziera care navigheaza inca cu pasageri, spune Asociatia Internationala Cruise Lines.Celelalte doua vor ajunge la tarm tot luni. Este vorba de Pacific Princess, care va acosta in Los Angeles si de Costa Deliziosa care va ajunge la Barcelona dar care va debarca pasageri la Genova.