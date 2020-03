Ultimele informatii de la OMS despre coronavirus: Are rata de mortalitate mai mare decat gripa, dar poate fi tinut sub control

Ziare.

"Pe scurt, COVID-19 se transmite mai putin eficient decat gripa, contaminarea nu pare sa se faca de la persoane care nu sunt bolnave, provoaca mai multe imbolnaviri severe decat gripa, nu exista inca vaccinuri sau tratamente disponibile si poate fi tinut sub control", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu prilejul unei conferinte de presa la Geneva.Directorul OMS a declarat ca a avut discutii cu Thomas Bach, presedintele Comitetului Olimpic International pe tema Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care urmeaza sa inceapa in iulie: "Cred ca ar fi prea devreme sa luam acum o hotarare, ar fi de preferat sa monitorizam situatia", a precizat el.Cu aceeasi ocazie, OMS a tras un semnal de alarma in privinta "epuizarii rapide" a stocurilor de echipamente de protectie folosite in lupta impotriva noului tip de coronavirus, o penurie care pericliteaza eforturile depuse pe plan global impotriva acestei epidemii, informeaza AFP.Avertismentul intervine in aceeasi zi in care presedintele Emmanuel Macron a anuntat ca statul francez va rechizitiona "toate stocurile si productia de masti de protectie" de la fabricanti si distribuitori, pentru a le furniza personalului medical si persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus.La Geneva, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut la randul sau o crestere cu 40% a productiei anuale de echipamente de uz personal.OMS, agentie specializata in cadrul ONU, estimeaza ca in fiecare luna sunt necesare pe plan mondial 89 de milioane de masti medicale, 76 de milioane de manusi si 1,6 milioane de ochelari de protectie."OMS a expediat aproape o jumatate de milion de echipamente de protectie individuala in 27 de tari, insa stocurile se epuizeaza cu rapiditate", a declarat directorul organizatiei intr-o conferinta de presa."Suntem preocupati de faptul ca reactia tarilor este compromisa de dezorganizarea grava si tot mai mare a ofertei mondiale de echipamente de protectie individuala, cauzata de cresterea cererii, acumulare si proasta lor utilizare", a adaugat directorul OMS.Aceasta penurie de manusi, masti medicale, ochelari de protectie si alte echipamente ii pune in pericol pe medicii si infirmierele care ii trateaza pe pacientii acestei epidemii, aparuta la sfarsitul lunii decembrie in provincia chineza Hubei.De atunci, au fost recenzate pe plan mondial peste 92.000 de cazuri, din care 3.100 de decese, iar 77 de tari si teritorii au fost afectate de epidemia de Covid-19, potrivit unui bilant actualizat marti de jurnalistii de la AFP in baza unor informatii transmise de surse oficiale.Pe parcursul ultimelor 24 de ore, China a inregistrat 129 de cazuri noi, cea mai mica cifra raportata de dupa data de 20 ianuarie, potrivit OMS.China a inregistrat "un declin de la inceputul lunii ianuarie, un declin regulat", a declarat marti in fata reprezentantilor presei Maria Van Kerkhove, care face parte dintre expertii ce coordoneaza reactia OMS in fata epidemiei de Covid-19. "Noi suntem de parere ca acest declin este real", a adaugat ea.