Coronavirus: UMF Cluj a decis sa tina cursurile online

Potrivit unui comunicat al UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca transmis, luni, toate informatiile referitoare la desfasurarea procesului didactic vor fi transmise studentilor pe grupurile de studiu."In perioada 3 - 15 martie 2020, conducerea UMF Iuliu Hatieganu a decis continuarea online a activitatii didactice, la toate cele trei facultati (Medicina, Medicina Dentara si Farmacie), ca masura de preventie, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de raspandire a infectiei cu noul coronavirus. Toate informatiile referitoare la desfasurarea procesului didactic vor fi transmise studentilor pe grupurile de studiu", se arata in comunicat.Reprezentantii universitatii clujene sustin ca aplicarea acestei masuri este necesara deoarece prezenta studentilor in spitale, unde pot prelua sau transmite virusul, constituie un factor de risc important in lantul infectiei, nivelul de contagiozitate fiind crescut chiar si in absenta manifestarilor clinice."Tinerii fac forme usoare sau asimptomatice, insa, datorita mobilitatii lor ei reprezinta un factor important in raspandirea infectiei. Orice noua decizie privind activitatea didactica va fi postata pe site-ul universitatii si pe aplicatia InfoUtil", se mai arata in comunicatul UMF Cluj-Napoca.Conducerea universittii face apel la studenti si profesori sa trateze cu maxima responsabilitate situatia si sa se conformeze masurilor, recomandand-le si sa evite in aceasta perioada locurilor aglomerate cum sunt cinema, restaurante, mall-uri.UMF Cluj-Napoca are aproape 7.000 de studenti la nivel licenta, masterat si doctorat din care peste 2.000 sunt straini.