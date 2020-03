Un al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat. Barbatul diagnosticat ieri are azi testele negative

Ziare.

com

Este vorba despre un baiat de 16 ani din Timisoara, nepotul barbatului infectat si internat in cursul zilei de marti, transmite Grupul de Comunicare Strategica."Conform primelor informatii din partea DSP Timis, tanarul este asimptomatic, afebril. S-a solicitat transportul cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara", anunta sursa citata."Analizele efectuate astazi sunt toate negative cu exceptia unui contact din familia barbatului. Este vorba de baiatul de 16 ani. Acesta va fi adus cu izoleta la spital", a declarat medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, citat de News.ro.Pe de alta parte,Intrebat, la Parlament, daca s-a confirmat la Timisoara al cincilea caz de coronavirus, ministrul Victor Costache a raspuns: "Cel de ieri s-a negativat si s-a pozitivat un contact".Intr-adevar si Grupul de Comunicare Strategica anunta ca rezultatele de astazi ale probelor luate de la barbatul de 47 de ani sunt negative si urmeaza conform procedurii un nou test la distanta de 24 de ore fata de ultimul realizat.Medicii din Timisoara au facut, miercuri, 19 teste la persoanele care au intrat in contact cu cei doi pacienti deja internati la spital cu coronavirus. Este vorba de o femeie de 38 de ani si un barbat de 47 de ani. Cei doi s-au intors din Italia cu acelasi avion si au stat unul alaturi de celalalt in avion.Pana marti, 3 persoane au mai fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care un tanar a fost deja declarat vindecat, dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative.Celelalte doua persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) sunt internate in spitale de specialitate din Cluj-Napoca si Timisoara si sunt in stare stabila.Luni, o persoana care trebuia sa stea in izolare la domiciliu din cauza virusului COVID-19 (coronavirus), dar care a parasit locuinta s-a ales cu dosar penal.