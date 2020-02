Un alt italian care a venit in Romania are si el coronavirus. L-a insotit pe barbatul de 71 de ani

Ziare.

A doua persoana infectata care a vizitat Romania este un barbat de 51 de ani din localitatea Piandimeleto (regiunea Marche). El a fost in Romania alaturi de barbatul in varsta de 71 de ani din localitatea Cattolica, afirma surse medicale citate de publicatia Il Resto del Carlino si de site-ul AnconaToday.it.Italianul in varsta de 51 de ani este in carantina in propria locuinta, iar starea sa nu este grava.Italianul in varsta de 71 de ani este internat in Rimini in stare grava "stabila".Autoritatile italiene verifica starea persoanelor care au intrat in contact cu cei doi italieni.Autoritatile italiene au anuntat, miercuri, ca 12 persoane au decedat din cauza epidemiei gripale, iar numarul cazurilor de infectare a ajuns la 370.