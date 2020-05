Un ambulantier din Suceava a murit din cauza noului coronavirus. E al saptelea cadru medical rapus de COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Carmen Dorobat a precizat ca ambulanteirul avea si alte patologii si functia respiratorie a cedat."Este vorba de o persoana de 60 de ani, cu o patologie asociata evidenta. A venit in compartimentul de Terapie Intensiva, a fost ventilat, dar din nefericire functia lui respiratorie a cedat", a spus medicul.Ambulantierul fusese testat pozitiv pe 20 aprilie si a fost initial internat in Sectie de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava, apoi transferat la Iasi, cand starea lui de sanatate s-a deteriorat.Acesta este al saptelea cadru medical mort din cauza coronavirusului, de la inceputul epidemiei in Romania.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, in Romania, una din 10 persoane infectate este din sistemul sanitar.Cele mai multe dintre cazurile de infectare cu noul coronavirus - 21,3% si cele mai multe decese din aceasta cauza - 18,6% s-au inregistrat in Suceava, potrivit ultimei raportari a INSP.