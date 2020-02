Un american infectat cu coronavirus a murit in China. Bilantul deceselor a trecut de 700

Ziare.

"Putem confirma ca un cetatean american in varsta de 60 de ani, declarat purtator al coronavirusului, a murit intr-un spital din Wuhan, China, pe 6 februarie", a indicat pentru AFP un purtator de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Beijing."Transmitem sincere condoleante familiei", a adaugat el, precizand ca nu va face alte comentarii pentru a respecta dreptul la intimitate al rudelor.Orasul Wuhan, unde a aparut epidemia de pneumonie virala in luna decembrie, si provincia Hubei (centrul Chinei), a carei capitala este, au fost izolate de lume de doua saptamani printr-un cordon sanitar.Noul coronavirus a infectat deja peste 34.500 de persoane si a ucis 722 in China continentala (fara Hong Kong si Macao), au anuntat sambata autoritatile sanitare.In afara Chinei continentale, peste 320 de cazuri de contaminare au fost confirmate in circa 30 de tari si teritorii. Pana in prezent, se inregistrasera doua decese ale unor cetateni chinezi in Hong Kong si Filipine.Ministerul chinez de Externe a declarat joi ca 19 straini au fost contaminati in China, iar doi dintre acestia s-au recuperat. El a refuzat sa dezvaluie nationalitatea pacientilor.In plus, un japonez sexagenar, suspectat ca fusese infectat cu coronavirus, a murit la randul sau intr-un spital din Wuhan, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe din Japonia.Barbatul fusese internat in spital in urma unei pneumonii virale severe, insa cauza decesului nu a putut fi identificata oficial, a precizat aceeasi sursa.