Un angajat al Aeroportului Henri Coanda are coronavirus

Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Aeroportului Henri Coanda, a declarat la Antena3, ca persoana respectiva a fost confirmata pozitiv duminica."Se afla in stare buna. Se aplica in intregime toata procedura cu ancheta epidemiologica. A mentionat toate persoanele cu care a intrat in legatura. Toate persoanele cu care a intrat in contact au fost sau vor fi testate. Sunt peste 10 persoane. Nu stim de unde a luat virusul", a spus Valentin Iordache.Valentin Iordache a precizat ca, desi nu se stie de unde s-a infectat persoana respectiva, este posibil sa se fi intamplat pe aeroport.Iordache a mentionat ca persoana lucreaza la un serviciu care ofera asistenta persoanelor cu dizabilitati.A.G.