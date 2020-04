Un angajat al Penitenciarului Giurgiu, confirmat cu coronavirus

Ziare.

com

"Va informam ca, vineri, 17.04.2020, un angajat al Penitenciarului Giurgiu a fost confirmat pozitiv la un prim test pentru SARS-CoV-2. Pentru certitudine, s-a luat decizia retestarii acestuia, politistul de penitenciare aflandu-se, in prezent, internat la Spitalul Clinic 'Dr. Victor Babes' Bucuresti. Angajatul, asimptomatic, este contactul unui membru de familie confirmat pozitiv", a transmis, duminica, Administratia Nationala a Penitenciarelor.Potrivit sursei citate, desi politistul de penitenciare nu are atributii in spatiul de detinere si interactiunea cu persoanele private de libertate este limitata, prin respectarea conduitei de preventie de la nivelul unitatii, acesta a purtat, in executarea serviciului, echipament de protectie (masca si manusi)."Institutional, a fost dispusa masura autoizolarii posibililor contacti, in paralel cu intensificarea activitatilor de dezinfectie si igienizare a spatiilor. Preventiv, un detinut contact a fost testat, in data de 18.04.2020, potrivit precizarilor Directiei de Sanatate Publica Giurgiu, rezultatul fiind negativ", a mai transmis ANP.Angajatii unitatilor penitenciare sunt supusi triajului epidemiologic, atat la intrarea, cat si la iesirea din serviciu, iar angajatul implicat nu a manifestat simptomatologie specifica infectarii cu virusul SARS-CoV-2."Precizam ca, pana la acest moment, nu se inregistreaza nicio alta confirmare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul Penitenciarului Giurgiu", a mai transmis ANP.ANP preciza, sambata, ca nu sunt cazuri confirmate in randul detinutilor, iar pana la cazul din Giurgiu fusese confirmat un singur caz la un politist de la Penitenciarul-Spital Dej.