Un angajat al Uzinei Mecanice Cugir e cercetat penal dupa ce si-a infectat doi colegi cu COVID-19

"La data de 21.04.2020, in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a fost inregistrat dosarul penal nr. 1046/P/2020 avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor (....), constand in aceea ca, la data de 18 aprilie, Politia Orasului Cugir s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in perioada 06.04.2020-09.04.2020, numitul L. I., desi a manifestat simptome specifice infectarii cu SARS-CoV-2, a continuat sa se deplaseze la locul de munca din cadrul SC Uzina Mecanica Cugir SA, iar in urma interactiunii cu colegii de serviciu a transmis virusul numitilor P.N. si S.D.", mentioneaza sursa citata.In judetul Alba au fost confirmate, pana marti, 159 de cazuri cu noul coronavirus.In total, sunt 9.242 de romani infectati cu noul coronavirus, iar 482 persoane diagnosticate au murit.