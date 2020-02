Un animal pe cale de disparitie considerat delicatesa de chinezi ar fi transmis coronavirusul de la lilieci la oameni

Ziare.

com

Liliecii sunt purtatori cunoscuti ai celei mai recente tulpini a virusului, care a infectat peste 34.000 de oameni si a ucis peste 700 la nivel mondial, in mare parte in China, unde a inceput focarul.O analiza genetica a aratat ca tulpina virusului este 96% identica cu cea gasita la lilieci, mentioneaza The Guardian . Insa Arnaud Fontanet, de la Institutul Pasteur din Franta, a fost printre primii care au spus ca boala nu a fost transmisa direct de la lilieci la oameni. "Credem ca exista un alt animal care este intermediar", declara el pentru AFP.Epidemia de SARS din 2002, care a implicat o tulpina diferita de coronavirus, a fost transmisa oamenilor de pisica civet, un mic mamifer a carui carne este considerata o delicatesa in China. Multe animale sunt capabile sa transmita virusuri altor specii si aproape toate tulpinile de coronavirus contagioase pentru oameni au originea in viata salbatica, explica specialistii.Acum, mai multe studii au aratat ca virusul transmis de lilieci nu poate bloca receptorii celulelor umane, dar nu era clar ce veriga lipsea.Arnaud Fontanet considera ca intermediarul este un mamifer care apartine familiei bursucilor. Astfel, dupa testarea a peste 1.000 de esantioane de la animale salbatice, cercetatorii de la Universitatea de Agricultura a Chinei de Sud au ajuns la concluzia ca secventele genomice de virus gasite in pangolini sunt identice in proportie de 99% cu cele ale pacientilor infectati cu noul coronavirus.Totusi, acest lucru nu este cert. "Aceasta nu este o dovada stiintifica", a spus James Wood, seful departamentului de medicina veterinara de la Universitatea Cambridge.Pentru a se putea demonstra 100%, oamenii de stiinta trebuie sa testeze fiecare specie care se gaseste la vanzare, ceea ce este dificil acum pentru ca aceasta piata este inchisa in China de la izbucnirea epidemiei.Desi poate fi prea tarziu pentru acest focar, identificarea animalului purtator pentru noul coronavirus s-ar putea dovedi vitala in prevenirea viitoarelor izbucniri. De exemplul, dupa epidemia de SARS, China a interzis vanzarea de carne de civet.Eric Leroy, specialist virolog si veterinar, spune ca este posibil ca cercetatorii sa obtina un rezultat rapid, ca in cazul SARS, dar in egala masura, ar putea dura ani. "Cu Ebola, cercetarile au inceput in 1976 si nu am vazut primele rezultate publicate pana in 2005", a spus el pentru AFP.