Un arhitect a creat costumul care te protejeaza de coronavirus

Solutia lui Dayong Sun pentru a putea sa-ti continui activitatile de zi cu zi in plina epidemie: Fii Batman! "Be a Batman" este numele unui costum special, inspirat partial de lilieci, care, desi ar fi purtatori ai noii tulpine de coronavirus, sunt imuni la aceasta, sustine Sun, conform Fast Company Potrivit arhitectului, care este fondator al firmei Penda China, corpul lor se incalzeste in timpul zborului, astfel incat pot lupta cu virusul desfasurand pur si simplu activitatile lor obisnuite, in loc sa faca febra.Costumul lui este realizat din materiale usoare, asemenea aripilor liliecilor, si il protejeaza pe cel care il poarta asemenea unui scut care ii inconjoara corpul. Este realizat din PVC, iar sistemul include un rucsac cu cadru din fibra de carbon, care sustine bula.In viziunea lui Sun, ansamblul este o cladire portabila care creeaza o bariera fizica intre cel care o poarta si virus. Pentru mai multa protectie, sistemul este prevazut cu lumini UV care sterilizeaza suprafetele din plastic.Mii de oameni au murit din cauza noului tip de coronavirus, iar la nivel global se inregistreaza peste 80.000 de cazuri de infectare. Organizatia Mondiala a Sanatatii a actualizat gradul de risc al epidemiei de la nivel "ridicat" la nivel "foarte ridicat" si orase intregi par pustii, pentru ca locuitorii lor se afla in carantina la domiciliu.Guvernul britanic ia in calcul scenariul in care pana la o cincime din forta de munca a tarii poate absenta de la serviciu in punctul culminant al epidemiei.C.S.