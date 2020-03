Un asistent care lucreaza la Ambulanta Bucuresti a fost confirmat cu coronavirus

Ziare.

com

In acest moment autoritatile efectueaza o ancheta epidemiologica in cazul asistentului.Grupul de comunicare Strategica (GCS) a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca in tara noastra au fost confirmate inca 14 noi cazuri de coronavirus."De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 7 in Bucuresti, 3 in Brasov, 2 in Constanta, cate unul in Maramures si Dolj.Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacti ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 2 ani si 57 de ani", se arata intr-un comunicat al Grupului.Astfel, bilantul ajunge la 260 de persoane infectate de la inceputul pandemiei si pana in dupa-amiaza zilei de 18 martie. Dintre ele, 19 s-au vindecat si au fost deja externate.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 3.510 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 26.545 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.