Un asistent medical suspect de coronavirus, internat intr-un salon special la Timisoara

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat pentru News.ro ca in prezent starea pacientului este una buna, dar se asteapta analizele de laborator de la Bucuresti care sa confirme sau sa infirme prezenta coronavirusului la pacientul de 25 de ani."Este un pacient de 25 ani, asistent medical intr-un spital de langa Munchen, Germania. In perioada 25 ianuarie - 5 februarie a ingrijit 4 pacienti cu coronavirus confirmat. In data de 7 februarie a venit in tara sa isi viziteze parintii si sora. Parintii sunt din Resita, sora si cumnatul sunt din Garana.Ieri, prezentand febra si stiind ca a luat contact cu pacienti cu coronavirus, s-a prezentat la spital la Resita, iar Resita l-a trimis la noi. Acum este internat in salonul special amenajat pentru aceste cazuri. Un medic si o asistenta dedicata, care poarta costume de protectie, il ingrijesc.S-au recoltat analize pentru coronavirus care au fost trimise la Bucuresti. Testele de gripa sunt negative, le-am facut la noi. Starea sa este una buna, are usoara tuse si nu mai are febra. E posibil sa fi fost doar o viroza. Rezultatul testului la analiza de coronavirus il primim maine sau poimaine", a declarat medicul Virgil Musta.La Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a fost amenajat un salon dedicat special pacientilor internati cu suspiciuni de coronavirus.