Un avion a fost tinut la sol la Cluj, pentru o stewardesa suspecta de coronavirus

Pasagerii din avion nu au avut voie sa coboare.Contactat de Ziar de Cluj , Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nu a infirmat cazul, dar nu a vrut sa ofere detalii.Romanca este angajata a companiei aeriene LOT si a intrat in contact cu colegi de-ai sai in urma unei vizite in Vietnam."Este vorba despre o aeronava care a venit de la Varsovia, iar acolo este o persoana care vine dintr-o zona contaminata, unde a avut contact cu persoane aflate deja in carantina. Vrem sa vedem acum daca sunt probleme.Este o echipa de la Directia de Sanatate Publica in zona si nicio persoana nu a coborat din aeronava", a declarat pentru Actual de Cluj Tudor Lupoaie, director operational la aeroportul International Avram Iancu din Cluj.Suspiciunea de coronavirus a fost infirmata de primele analize facute femeii suspectate, transmite Mediafax.Potrivit lui Tudorel Lupoaiei, insotitoarea de bord a fost dusa preventiv la spital pentru analize, iar pasagerii, sub supravegherea medicilor, au fost debarcati si au plecat catre casele lor.