Un avion s-a intors din drum, dupa ce un pasager a glumit ca are noul coronavirus

Avionul cu 243 de pasageri la bord efectua un zbor catre Montego Bay, dar a trebuit sa revina la Toronto din cauza unui "pasager turbulent", a declarat purtatorul de cuvant al companiei aeriene.La doua ore dupa decolarea din Toronto, respectivul pasager s-a ridicat de pe scaun si a spus ca a calatorit recent in China si ca s-a infectat acolo cu noul coronavirus. Prin urmare, echipajul de cabina i-a dat o masca chirurgicala si manusi si l-a izolat de ceilalti pasageri in partea din spate a avionului, relateaza AFP."Ca masura de precautie, echipajul nostru a urmat toate protocoalele aplicabile in cazul semnalarii unor cazuri de boli infectioase la bord, inclusiv izolarea persoanei care a facut o afirmatie nefondata despre coronavirus", a precizat acelasi reprezentant al companiei Westjet.Respectivul pasager, in varsta de 29 de ani, a fost retinut de politie la coborarea din avion si va fi judecat pe 9 martie.De la aparitia sa in decembrie in orasul chinez Wuhan, noul coronavirus a infectat peste 20.000 de persoane si s-a raspandit in mai mult de 20 de tari. Conform ultimului bilant anuntat de autoritati 425 de persoane infectate au murit pana in prezent in China.